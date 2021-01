Im Gastkommentar erinnert Wilfred Druml, Professor an der Medizinischen Universität Wien, an den Chirurgen Mikulicz-Radecki. An die Adresse der Verschwörungstheoretiker: Wissenschaft ist kein Rosinenpicken.

Eine Mundmaske aus England, um 1930, aus Metall gefertigt, mit Fell eingefasst, um "Tragekomfort" zu verbessern. Foto: Josephinum, Wien

"Anstandslos atmen wie eine Dame mit Schleier": der Vorgänger der FFP2-Maske, eine "Mundbinde", faszinierte den Chirurgen Mikulicz. Foto: Imago Images

Professor Mikulicz hätte sich nie erträumen lassen, dass der von ihm 1897 beschriebene erste medizinische Mundschutz im 21. Jahrhundert von Millionen von Menschen getragen werden muss. Der aus Czernowitz stammende Altösterreicher Johann Anton Freiherr von Mikulicz-Radecki hatte in Wien Medizin studiert, war Schüler, auch Freund und Hausmusiker von Theodor Billroth, später Ordinarius für Chirurgie in Krakau, Königsberg und schließlich im schlesischen Breslau. Er war einer der einflussreichsten Chirurgen seiner Zeit.

Nachdem Carl Friedrich Flügge, der Hygieniker in Breslau (heute Wrocław), Eiterkeime in Tröpfchen der Ausatemluft im Aerosol nachgewiesen hatte, und Wundinfektionen in dieser Zeit den Operationserfolg massiv beeinträchtigt haben, hatte Mikulicz seine "Mundbinde" vorgeschlagen ("wir athmen dadurch ebenso anstandslos wie eine Dame, die auf der Straße einen Schleier trägt") und auch Operationshandschuhe (damals sterilisierte Zwirnhandschuhe). Nebenbei sei bemerkt, dass er auch die erste Gastroskopie – von einem Schwertschlucker abgeschaut – vorgenommen hatte.

Emotional aufgeladen

Noch weniger hätte sich allerdings Mikulicz vorstellen können, welch emotionale Bedeutung sein kleines Stoffstück, oder jetzt die FFP2-Maske, annehmen könnte, dass Tausende von Personen auf die Straße gehen würden, um gegen das Tragen zu demonstrieren. Die Maske als Missachtung demokratischer Grundrechte, Freiheitsberaubung, Gefahr für den Träger, Infantilisierung, Entmündigung, Folter für Kinder. Und das, obwohl alle relevanten nationalen und internationalen wissenschaftlichen Organisationen und Gesundheitsbehörden Masken als ein wesentliches Element von präventiven Corona-Maßnahmen empfehlen, deren Wirksamkeit auch durch das Verschwinden der Grippe 2020/2021 gestützt wird. Nur Österreich hat es geschafft, die Empfehlung zur Maske des Gesundheitsministeriums durch eine eigene Behörde, die Ages, zu relativieren, einheitliche Empfehlungen zu verwässern und Corona-Leugnern und -Gegnern Rechtfertigungen zu liefern.

Die Maske ist fast immer nur Stellvertreter eines allgemeineren "Unwohlseins". Wenige bezweifeln die Sinnhaftigkeit lediglich dieser Einzelmaßnahme oder lehnen nur den Mundschutz auf Basis einer wissenschaftlichen Abwägung ab. Fast immer ist der Mundschutz nur ein (kleines) Element einer umfassenderen Ablehnung, der Corona-Erkrankung insgesamt, der verordneten Maßnahmen und der Impfung. Wer die Maske ablehnt, hat also meist ein größeres Problem, mit den "Institutionen", den "Eliten", mit unserer pluralistischen liberalen Demokratie insgesamt, einer demokratisch gewählten Regierung, glaubt an Big Pharma (Geldgier), Big Money (Ostküste), Big Media (gleichgeschaltet), Big Tech (implantierter Chip), hängt eben meist auch Verschwörungstheorien an.

Kein Rosinenpicken

Corona-Leugner beziehen sich immer auf "Wissenschaft", allerdings durch den Filter der selektiven Wahrnehmung nur genehmer negativer Studien – die es gibt, wie auch zur Erde als Scheibe, da man Wasser ja nicht krümmen kann. Wissenschaft ist jedoch nicht Rosinenpicken, ist immer eine Gesamtschau aller verfügbarer Evidenz, und die ist bezüglich der Präventionsmaßnahmen eindeutig. Verschwörungstheoretiker haben auch immer Akademiker in ihren Reihen, wie die "Experten" des "außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss Austria" mit Andreas Sönnichsen, der seit seiner erstaunlichen Berufung an die Med-Uni Wien hauptsächlich durch paramedizinische Kommentare aufgefallen ist, oder wie mehrere vom Leibsender aller Verschwörungstheoretiker, Servus TV, importierte "Experten".

Professionelle Träger der Maske, Intensivmediziner, Ärzte, die tatsächlich am Bett von Corona-Kranken stehen, die diesen menschlichen, psychischen, sozialen, logistischen, organisatorischen und arbeitsbedingten Stress täglich erleben und erleiden, hängen interessanterweise nie diesen Verschwörungstheorien an. Sie glauben auch nicht an eine gewöhnliche saisonale Infektion, ist doch die Mortalität bei Covid-19 je nach Altersgruppe um das 2,5- bis Zehnfache höher als bei Influenza. Die Corona-Leugnung wird als Missachtung ihrer Arbeit betrachtet, als eine Desavouierung ihres humanistischen Engagements.

Trend zur Radikalisierung

Nein Maske, du bist nicht schuld an diesem Riss durch die Gesellschaft, dieser Schaffung von Feindbildern, Polarisierung, das hat es schon vor dir und auch vor dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegeben. Leider hat dies das kleine Coronavirus befeuert, die Massen demonstrieren, stürmen das Kapitol in Washington. Einher geht dies mit einer zunehmenden Verschärfung der Sprache und einem politischem Drift nach rechts. Gruppierungen wie QAnon oder Querdenker befeuern in den sozialen Medien die Szene, rechte Parteien wie AfD oder FPÖ springen auf diesen Trend auf, Covid-Professor Herbert Kickl hat in seiner verbalen Aggressivität Trump schon überholt. Immer mehr wird klar, wie im Schatten der Gruppe "harmlose" Bürger radikalisiert, gewaltbereit werden. Zugegeben, begünstigt wird dies alles durch eine unfassbare Hilflosigkeit im Gesundheitswesen ("Wir sind im Plan"), in nicht nachvollziehbaren bis grotesken Schließungsmaßnahmen ("Klientel") und einem "angekündigten" Impfchaos, jedoch müssen wir alle aufpassen, dass dies nicht in offenen Aufruhr und Gewalt entgleitet.

Maske, hilf mit, uns etwas mehr Normalität und auch Frieden in unserer Gesellschaft zurückzubringen. Ich nehme ein paar tiefe Atemzüge, verspüre die Wärme deines Stoffes an meinen Lippen, "athme so frei wie eine Dame mit Schleier", geh hinaus in einen neuen Tag und hoffe auf baldige Impfung. Ein Hoch auf Mikulicz und auch auf Edward Jenner, den Erfinder der Impfung! (Wilfred Druml, 28.1.2021)