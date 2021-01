Der Lockdown für die Gastro-Branche dauert nun schon seit November. Für die Lokalbetreiberinnen und -betreiber bedeutet dies, besonders kreativ sein zu müssen, um mit guten Take-away-Angeboten Umsatz zu machen. Neben dem momentan am meisten gehypten Essen zum Mitnehmen in Wien, den Burgern von Five Guys, gibt es noch einige andere neue Angebote.

Der Demel hat schon in der Weihnachtszeit begonnen, Kaiserschmarrn to go am Kohlmarkt anzubieten, der im Schaufenster zubereitet wird. Seit dieser Woche kann man die Mehlspeise in der Kartonbox samt Zwetschkenröster auch im Henry Café Pop-up in der Mariahilfer Straße 19–21 mitnehmen.

Demel, Kohlmarkt 14, 1010 Wien, Kaiserschmarrn täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr

Henry Café Pop-up, Mariahilfer Straße 19–21, 1060 Wien



-------

Nicht weit vom Kohlmarkt entfernt, in der Bognergasse, gibt es nun auch spezielles Take-away vom Schwarzen Kameel: beispielsweise warmen Leberkäse – entweder im Semmerl oder als Fingerfood mit Senf und Semmel. Exklusiveres kann man von Donnerstag bis Sonntag in Form von Fin-de-Claire- und Gillardeau-Austern genießen. Zum Dessert werden Palatschinken angeboten.

Zum Schwarzen Kameel, Bognergasse 5, 1010 Wien

Montag bis Sonntag, 10.00 bis 19.00 Uhr, Austern von Donnerstag bis Sonntag, 12.00 bis 19.00 Uhr



-------

Im Haubenlokal Herzig in der Schanzstraße im 15. Bezirk setzt man nun hingegen neben Speisen, die man daheim aufwärmen kann, auf To-go-Spezialitäten aus der norddeutschen Heimat von Sören Herzig. Diese Woche gibt es beispielsweise Spicey Backfischbrötchen und Pommes mit Röstzwiebelmayo.

Restaurant Herzig, Schanzstraße 14, 1150 Wien

Freitag und Samstag, 13.00 bis 16.00 Uhr

-------

Süßes zum Mitnehmen gibt es am Wochenende auch vom Generationencafé Vollpension. Im Herbst hatte man Onlinekurse und Tortenzustellungen gestartet, um Umsatzverluste abzufedern, nun setzt man zusätzlich auf Abholung. Besonderes Highlight: die warmen, mit Marmelade gefüllten Buchteln.

Foto: Vollpension

Vollpension, Wuchteln von der Oma, Schleifmühlgasse 16, 1040 Wien

jeden Samstag und Sonntag, 11.00 bis 17.00 Uhr

-------

In Salzburg haben sich zwei Spitzenlokale für ein Pop-up zusammengetan und bieten an drei Wochenenden unter dem Titel Fritz & Friedrich meets Magazin Take-away-Gerichte an. Der Koch des Lokals Fritz & Friedrich in Obertauern wird dafür gemeinsam mit Sushi-Meister Rico Rassbach Sushi (beispielsweise mit Saibling aus dem Ausseer Land) zubereiten. Zusätzlich kocht Magazin-Küchenchef Alexander Lagger die beliebtesten Magazin-Gerichte, ebenfalls zum Mitnehmen oder Liefernlassen. Für den 14. Februar ist ein Valentinsmenü geplant.

Foto: www.o-graphy.com

Restaurant Magazin, Augustiner Str. 13, 5020 Salzburg

28. bis 30. Jänner, 4. bis 6. Februar, 11. bis 14. Februar, von 12.00 bis 19.00 Uhr

(red, 30.1.2021)