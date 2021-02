Liebe Leserin, lieber Leser,

Kaum eine historische Periode wurde so oft in Videospielen thematisiert wie der Zweite Weltkrieg – und doch bleibt der Holocaust stets unerwähnt. Wir haben uns angeschaut, warum das so ist und wieso es problematisch ist. Außerdem: Für das Apple-Car soll es eine Milliarden-Investition in Kia gegeben haben. Und: Die Playstation 5 liefert Rekordumsätze dank 4,5 Millionen verkaufter Konsolen in sechs Wochen. Wir wünschen gute Lektüre!

Wie Videospiele den Holocaust verschweigen

Apple Car: Offenbar Milliarden-Investition in Kia, Porsche-Ingenieur angeheuert

Playstation 5: Rekordumsätze dank 4,5 Millionen verkaufter Konsolen in sechs Wochen

Amazon zahlt 62 Millionen Dollar wegen Trinkgeldunterschlagung

Xiaomi Redmi Note 9T im Test: Das günstigste 5G-Smartphone auf dem Markt

Roboterhund Spot kann jetzt zuschnappen und sich selbst aufladen

Kolumne: Signal natürlich! Was denn sonst?