Larry Flynt gründet mit 22 Jahren seinen ersten Hustler-Stripclub. Foto: afp, MARK RALSTON

Hier kommen die Mediennews des Tages:



Presse- und Meinungsfreiheit: China verbietet BBC World News wegen "gesetzeswidriger Inhalte" – Der Sender habe unter anderem den "nationalen Interessen" Chinas geschadet. BBC World News darf daher nicht mehr auf dem chinesischen Festland senden

1942 – 2021: Legendärer Pornoverleger Larry Flynt gestorben – Der Gründer des "Hustler"-Magazins wurde 78 Jahre alt. Sein Leben wurde von Miloš Forman verfilmt

Kommentar von Harald Fidler: ORF-Gebühr für Streaming: Gleiche GIS für alle! – Der öffentlich-rechtliche ORF will 2021 eine Streamingplattform starten und dafür GIS-Gebühren verlangen

Streamingdienst: Disney beendet nach Nazi-Vergleich Zusammenarbeit mit "Mandalorian"-Star Carano – Ihre Aussagen seien "abscheulich und inakzeptabel", Disneys Produktionsfirma Lucasfilm habe "keine Pläne mit ihr für die Zukunft"

Werbebranche: Auftragsbücher sind leer, Werbeklimaindex abgestürzt – Fachverband Werbung: Solange die Einschränkungen andauern, dürfe es zu keinem Ende der Hilfsmaßnahmen kommen

Brief an Vater: Gericht gab Meghan in Klage gegen "Mail on Sunday" Recht – Herzogin durch die teilweise Veröffentlichung eines Briefs an ihren Vater in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt

Mitdiskutieren: "Talk im Hangar": Aufstand in Tirol – droht jetzt die Corona-Meuterei? –Ab 22.10 Uhr auf Servus TV

Erhebung: Kronehit will laut "Horizont" Marktforschungs-Institut GfK wegen Radiotest klagen – Geschäftsführer Ernst Swoboda sieht Reichweiten "massiv niedriger dargestellt, als sie eigentlich dargestellt sein müssten"

BBC-Produktion: Britische Serie "House of Cards" ab Freitag in der Arte-Mediathek – Die BBC-Produktion von Andrew Davies und Michael Dobbs lief erstmals 1990 – mit Ian Richardson als machtgeilem Politiker Francis Urquhart

Switchlist: Mundl am Opernball, Dinner für zwei, Die Odyssee der einsamen Wölfe, Alles Walzer, Urvertrauen, American History, Scobel, Stöckl – TV-Tipps für heute Abend

