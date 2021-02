Haben Sie die Situation damals schon begriffen? Foto: getttyimages/istockfoto/FilippoBacci

Überrascht ist man meistens nicht, wenn man als Frau im Alltag in den absurdesten Situationen mit anzüglichen Kommentaren konfrontiert wird. Man ist irritiert, verärgert, wütend oder empfindet die Situation gar als bedrohlich. Doch wie gesagt, eine große Überraschung ist es eigentlich nicht, schließlich hat man dergleichen als Frau bereits unzählige Male erlebt. Irgendwann nehmen derartige Erlebnisse aber ihren Anfang, und das oft erschreckend früh. Oft so früh, dass man die Situation und die Kommentare noch gar nicht richtig begreifen kann und nur intuitiv registriert, dass sich etwas falsch anfühlt. Auch auf Reddit stellte eine Userin die Frage, in welchem Alter andere Userinnen erstmals sexualisiert wurden. Die Antworten: traurig, aber nicht überraschend.

"Ich fühle mich sehr unwohl, verstand aber nicht, warum"

"Ich war zwölf, meine Eltern gaben ein Grillfest. Ich war im Badeanzug, da wir einen Pool hatten. Ein Bekannter meines Vaters sagte, er würde seine Frau auf der Feier lassen und stattdessen mich mit nach Hause nehmen."

"Ich war acht oder neun und auf einem Wochenendausflug, der mit einem Fußballmatch meines Bruders zusammenhing. Einer der anderen Väter fragte mich, ob ich für das Wochenende seine Freundin sein wollte. Ich fühlte mich sehr unwohl, verstand aber nicht, warum."

"Meine Mutter erzählt diese Geschichte oft: Wir waren im Einkaufszentrum, ein Mann kam auf mich zu. Er reichte mir eine Münze und sagte, ich solle ihn anrufen, wenn ich 18 Jahre alt sei, denn ich sei so hübsch. Ich war fünf Jahre alt."

"Ich war elf. Wir waren in einem öffentlichen Schwimmbad, ich trug einen normalen Kinderbadeanzug. Ich war mit meinen Freunden auf der Plattform, wir liebten es, ins Wasser zu springen. Eine Gruppe älterer Jugendlicher ließ uns durch. Ich nahm Anlauf und lief an ihnen vorbei, da gab mir einer einen Klaps auf den Hintern. Ich sagte es keinem, ich wusste nicht, was ich tun sollte."

"Ich war zehn und trug ein wunderschönes Kleid, das meine Großmutter für mich gemacht hatte. Ein circa 50-jähriger meinte, wie gut meine 'Brüste' in dem Kleid aussähen. Acht Jahre später fühle ich mich in Kleidern immer noch unwohl."

Lieber Userinnen, wie war das bei Ihnen?

Welche Erinnerung dieser Art sticht bei Ihnen als erste hervor? Wie alt waren Sie? Haben Sie die Situation damals schon begriffen oder erst im Nachhinein? Haben Sie mit jemandem darüber geredet? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 16.2.2021)