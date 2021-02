Der exotische Touch, den die Kokosmilch Gerichten verleiht, ist an Tagen, an denen sich der Winter noch eines der letzten Male aufbäumt, eine gute Idee. Gemüse: auch immer eine gute Idee. Nahezu keine Einschränkung, was die Gewächsauswahl betrifft: ebenso eine feine Sache.

Und so darf alles, was im Kühlschrank, in der Speis oder sogar im Erdkeller auf seinen großen Moment wartet, bei diesem Rezept in den großen Topf. Oft hilft es, wenn man sich die Geschmäcker der Komponenten vorab in Erinnerung ruft und sie vor dem geistigen Auge vermählt.

Die Gefahr, dass das geistige Auge einem blinden Fleck erliegt, besteht natürlich. Aber sagen wir es einmal so: In 80 Prozent der Fälle wird dieses Curry ein wärmender Seelenstreichler, den groß wie klein mag. Über die anderen 20 Prozent der Ergebnisse, bei denen der Koch alleine tagelang einen riesigen Gemüsetopf abarbeitet, soll an dieser Stelle geschwiegen werden.

Das Rezept zum Ausdrucken: