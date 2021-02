Liebe Leserin, lieber Leser,

wer aktuell eine Grafikkarte der neuesten Generation will, hat es schwer. Denn die Karten sind kaum verfügbar und massiv überteuert. Ein Grund dafür soll auch die Nachfrage durch Kryptominer sein. Nvidia reagiert nun und will das "Schürfen" nach Ethereum mit einem neuen Treiber erschweren. Außerdem bietet Amazon Mitarbeitern an einem US-Standort Geld, wenn sie freiwillig kündigen. Dort soll aber bald über die Einrichtung einer Gewerkschaft entschieden werden. Und Youtube ist eine peinliche Verwechslung zwischen Rassismus und Schach passiert.

Youtube verwechselte Weiß und Schwarz bei Schachkanal mit rassistischen Angriffen

Grafikkarten-Engpass: Neue Nvidia-Treiber sollen Kryptominer stoppen

Gewerkschafts-Wahl: Amazon bietet Mitgliedern tausende Dollar für freiwillige Kündigung

Britisches "Stopp Corona" soll bis zu 900.000 Infektionen verhindert haben

Neu entdeckte Schadsoftware für Macs lässt Sicherheitsexperten rätseln

Bitcoin fällt nach Höhenflug zurück