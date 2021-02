Auch Deutschlands Außenminister Heiko Maas reiste zum Treffen nach Brüssel. Foto: Imago / Schmitz

Brüssel/Moskau – Die EU bringt wegen der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny neue Russland-Sanktionen auf den Weg. Die Außenminister der EU-Staaten einigten sich am Montag bei einem Treffen in Brüssel darauf, mit den notwendigen Vorbereitungen für die Strafmaßnahmen zu beginnen, wie mehrere Diplomaten bestätigten.

"Ich erwarte mir ein grünes Licht heute auf politischer Ebene zu weiteren Sanktionen gegen Russland, gegen Personen im Justizapparat, im Polizeiapparat, die unmittelbar verantwortlich sind für den Umgang" mit dem russischen Oppositionellen, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor dem Treffen mit seinen EU-Amtskolleginnen und -kollegen in Brüssel.

Biss vorhanden

Dass Sanktionen gegen Russland "zahnlos" seien, glaube er nicht. Wenn dies der Fall wäre, würde Moskau nicht mit Drohungen antworten, so Schallenberg gegenüber Journalisten. Einerseits versuche man mit Sanktionen eine "Verhaltensveränderung" herbeizuführen, anderseits setze man ein "klares Signal, dass wir eine Maßnahme, eine Politik" ablehnen.

Diplomaten zufolge wollten die Außenminister einen politischen Grundsatzbeschluss zu neuen Sanktionen fassen. Konkret sollen die Strafmaßnahmen erst später ausgearbeitet werden. Die EU wolle dabei erstmals ihr neues Sanktionsregime zu Menschenrechtsverletzungen nutzen, sagte die schwedische Außenministerin Ann Linde in Brüssel. Betroffene würden dabei mit Einreiseverboten und dem Einfrieren ihrer Vermögen in der EU bestraft.

Zu dem umstrittenen Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell erklärte Schallenberg: "Grundsätzlich glaube ich, dass es richtig war, den Dialog fortzusetzen und nach Moskau zu fahren." Mit Blick auf die Ausweisung von drei EU-Diplomaten während des Besuchs kritisierte er Moskau scharf. "Das ist kein Umgang unter Partnern, mit dem man eine enge Beziehung pflegt, und das wird sicher ein Nachspiel haben, auch im Sinne der von mir befürworteten Sanktionsschritte."

Forderung: Oligarchen belangen

Die Unterstützer des Kreml-Kritikers haben die EU aufgefordert, nicht vor Sanktionen gegen russische Oligarchen zurückzuschrecken. Er halte solche Strafmaßnahmen rechtlich für möglich, sagte Nawalny-Mitarbeiter Leonid Wolkow vor Journalisten in Brüssel. Ohne die Präsident Wladimir Putin nahestehenden Oligarchen sei die "Unterdrückungsmaschinerie" in Russland nicht vorstellbar. Und die Oligarchen profitierten wiederum von ihr.

Nawalny selbst und das Europaparlament hatten gefordert, dass die EU auch Präsident Putin nahestehende Oligarchen auf die Sanktionsliste setzt. Dies gilt aber als unwahrscheinlich. In Brüssel wird darauf verwiesen, dass Sanktionsbeschlüsse auch einer Anfechtung vor Gericht standhalten müssten und eine direkte Verantwortung von Oligarchen für die Inhaftierung Nawalnys kaum nachgewiesen werden könne.

Härte gegen Myanmar, Dialog mit Iran

Die Außenminister der EU-Staaten wollten auch über die Lage in Myanmar (Burma) beraten. Der EU-Außenbeauftragte hatte das Militär am Samstag aufgefordert, die Gewalt gegen Zivilisten sofort einzustellen. Nach Angaben des Spaniers sollen die Diskussionen beim Außenministertreffen "angemessene Entscheidungen" ermöglichen. US-Außenminister Antony Blinken teilte am Sonntag mit, dass die USA weiterhin "entschlossen" gegen die Behörden Myanmars vorgehen würden. "Wir stehen an der Seite des burmesischen Volkes", fügte er hinzu.

Im Raum steht die Frage, ob weitere Sanktionen gegen Myanmar verhängt werden – einzelne Mitglieder des Militärs sind bereits sanktioniert. Beobachter warnen auch vor Sanktionen, die am Ende die Falschen treffen könnten – nämlich die ohnehin verarmte Bevölkerung.

Schließlich war auch der Iran Thema der Unterredungen, der in der Nacht auf Montag zwar Härte demonstrierte, zugleich mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) aber die Weichen für eine mögliche Lösung im Streit um die Wiederbelebung des Atomdeals stellte. (APA, red, 22.2.2021)