Liebe Leserin, lieber Leser,

Tirol ist in Sachen Corona-Pandemie in den letzten Wochen aufgrund seiner Infektionszahlen und Maßnahmen besonders in die Aufmerksamkeit geraten – inklusive verschärfter Reisebeschränkungen. Vor allem bei Corona-Skeptikern kommt das aber nicht gut an. Sie versammeln sich in sozialen Netzwerken in Gruppen und machen gegen die Regierung mobil.

Außerdem wurde das Wiener Start-up Kaleido für eine Rekordsumme von der australischen Firma Canva geschluckt, Google lässt das Satiremagazin "Titanic" wieder in seinen Store und für die Fahrer von Lieferdiensten wie Mjam und Lieferando braucht es dringend ein besseres System für Online-Trinkgeld.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns!



Gröstl hui, Schnitzel pfui: Tiroler Corona-Skeptiker in sozialen Medien

Mjam, Lieferando und Co: Online-Trinkgelder brauchen dringend ein besseres System

Australische Canva kauft Wiener Start-up Kaleido AI für Rekordsumme

Nach Streit um Titelbilder: Satiremagazin "Titanic" darf in Googles Play Store bleiben

Discord: Kommunikations-App für Gamer wird immer beliebter

"Zelda" wird 35: Trendet auf Twitter, Nintendo macht nicht mit

Epic Games: "Spieler sollten wissen, wofür sie Geld ausgeben"

"Wir haben Wut im Bauch": Deutsche Gastwirte entwickeln "Corona-Shooter"

Facebook wird australische Nachrichtenseiten wiederherstellen