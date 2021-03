Das derzeit wohl erfolgreichste Spiel des Entwicklerstudios Rockstar Games ist "GTA V". Foto: Rockstar Games

Sogenannte AAA-Spiele, also die meist millionenschweren Produktionen großer Publisher und Studios, haben seit einiger Zeit einen gleichbleibenden Preis. Während man in Österreich für die Konsolenversion in der Regel knapp 70 Euro zahlt, sind es in den USA 59 Dollar. Mit dem Release der Xbox Series X und der PS5 versuchten zwar einzelne Entwickler eine Anhebung, durchgesetzt hat es sich bisher jedoch nicht. Geht es nach Strauss Zelnick, CEO des GTA-Publishers Take-Two, könnte sich das aber ändern. Denn er ist der Ansicht, Spieler seien bereit, mehr zu zahlen.

Seine Argumentation legte Zelnick im Rahmen der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference dar. Laut ihm würden nämlich bessere Erfahrungen und ein hoher Wiederspielwert auch höhere Preise rechtfertigen, berichtet "Playfront". "Wir sind der Ansicht, dass wir immer mehr Wert liefern, als wir verlangen, um sicherzustellen, dass sowohl die Erfahrung als auch das, was man für diese Erfahrung bezahlt, für den Verbraucher positiv sind", erläutert der CEO.

Keine wirkliche Preiserhöhung

Zudem sei die letzte wirkliche Preiserhöhung bereits 15 Jahre her, nun sei es also an der Zeit, diese erneut anzupassen. "Wir möchten immer, dass die Verbraucher das Gefühl haben, dass wir viel mehr liefern, als wir im Gegenzug verlangen. Das gilt auch für wiederkehrende Verbraucherausgaben", so die Argumentation.

Das ursprünglich 2013 erschienene Grand Theft Auto V hat inzwischen bereits zwei Konsolengenerationen überlebt und soll noch dieses Jahr mit deutlichen Verbesserungen auch für die Xbox Series X und die Playstation 5 erscheinen. Besonders profitabel machen das Spiel auf lange Sicht die Microtransactions im Multiplayer-Modus GTA-Online. Dort kann man sich nämlich mit sogenannten "Shark Cards" die bitter notwendige Spielwährung mit Echtgeld kaufen. Mit regelmäßigen Updates versuchen die Entwickler Spieler bei der Stange zu halten, was offenbar insbesondere im vergangenen Jahr erfolgreich war, wie DER STANDARD berichtete.

Veröffentlichung die Dritte

Die bevorstehende Next-Gen-Version soll laut Zelnick zudem nicht nur eine "einfache Portierung" sein, sondern eine besondere Qualität haben. Man wolle sowohl Grafik als auch Leistung im Blick haben, was man bereits beim Mafia-Remake bewiesen habe. Dass GTA V nun zum dritten Mal auf einer neuen Konsole veröffentlicht wird, wirft zudem erneut die Frage auf, wann ein Nachfolger erscheinen wird. (mick, 5.3.2021)