Mobbing-Vorwürfe gegen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt"; TV-Miniserie "We Are Who We Are"; "Best of Böse"-Beitrag zu Nadja Bernhards Brille im "Falter" für Presserat zulässig

In dieser Galerie: 2 Bilder "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt werden Mobbing, Nötigung, Machtmissbrauch vorgeworfen. Foto: imago images/Jörg Schüler SMS von Strache: "Abschaffung der GIS-Gebühren und die Zwangsveröffentlichungen in der Wiener Zeitung! Beides muss abgeschafft werden und so wurde es auch vereinbart! Bis März braucht es hier ein Gesamtpaket! Lg HC" Foto: APA, Schlager

Hier kommen die Mediennews von heute:

Chat-Protokolle: Kurz an FPÖ zu ORF: "Wollen wir jetzt Spekulationen, dass es geheime Absprachen gibt???" – Leak an "Krone" zu ORF nannte der Kanzler und ÖVP-Chef "eine Gefahr" nicht alleine für die "Koalition", sondern "für jeden einzelnen von uns".

Compliance-Untersuchung: Vorwürfe gegen Berliner Medienmanager: Compliance-Verfahren gegen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt – Ihm werden laut "Spiegel" Machtmissbrauch, Nötigung und Mobbing gegenüber Frauen vorgeworfen – Springer-Konzern engagiert Anwälte, um Vorwürfe unabhängig zu prüfen

TV-Miniserie "We Are Who We Are": "Der amerikanische Traum war nie unschuldig" – Luca Guadagnino erkundet die USA im Kleinen: als Militärstützpunkt nahe Venedig – Jetzt auf Starzplay bei Amazon

Entscheidung: "Best of Böse"-Beitrag zu Nadja Bernhards Brille im "Falter" für Presserat medienethisch zulässig – Presserat stuft den Beitrag nicht als sexistisch ein, der satirische Charakter sei offenkundig

Webanalyse: Userinnen und User nutzten derStandard.at im Februar mehr als 4,9 Millionen Stunden lang – Erster Platz bei Usetime unter den Nachrichtenseiten verlegerischer Herkunft

Quote: 544.000 Zuschauer bei Oprah-Interview mit Meghan und Harry am Montagabend in ORF 1 – 223.000 Zuschauer waren am Nachmittag in ORF dabei, 17,1 Millionen Zuschauer bei Oprah-Interview mit Meghan und Harry via CBS in den USA

EuGH: Einbetten digitaler Medien durch Framing im Netz bleibt erlaubt – Höchstes EU-Gericht setzt Verlinken auf urheberrechtlich geschützte Werke aber Grenzen

Vierte Folge: "The Masked Singer Austria" auf Puls 4: "Wackeldackel" Robert Almer demaskiert – Publikum und Ratepanel tippten zwar auf so manchen Sportler, aber nicht auf den Ex-Tormann – 214.000 schauten zu

Printzukunft: Wissenschaftsjournalisten fordern Zukunftskonzept für "Wiener Zeitung" – Die für den Erhalt des Mediums benötigten Mittel seien gering in Relation zum Schaden, den die Einstellung verursachen würde

Doku auf Netflix: The Notorious B.I.G. – Der traurige König – Die Netflix-Doku "Biggie: I Got a Story to Tell" erzählt viel Privates über den 1997 ermordeten Rapper

Song Contest 2021: Neuer Vincent-Bueno-Song "Amen" präsentiert – Die offizielle Vorstellung der Nummer findet am Mittwoch im Ö3-"Wecker" statt, ab dann wird auch das Video zu sehen sein

Switchlist: Die Dohnal, "Galaxy Quest: Planlos durchs Weltall, Scheidung um jeden Preis – Türkische Frauen wehren sich", Willkommen Österreich: TV-Tipps für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion!