Ob Konserven, Tiefgefrorenes, Mehl, Tomatensaucen, Haltbarmilch oder Nudeln – was ist von Ihren Vorräten noch übrig, oder haben Sie alles verkocht und verwendet?

Vor einem Jahr, am Freitag, dem 13. März, wurde der erste Lockdown verkündet. Schon davor mehrten sich Gerüchte, dass in wenigen Tagen nichts mehr so sein würde, wie es einmal war. Unter anderem verbreitete sich die falsche Annahme, auch Supermärkte würden schließen, wie ein Lauffeuer. Meterlange Schlangen vor Geschäften und leere Regale waren die Folge, trotz Richtigstellung, dass die Lager voll seien und kein Grund zur Panik bestehe.

Welche Vorräte haben Sie immer zu Hause? Foto: imago images/Christian Ohde

Alles muss mit!

Um die Angst vor einem Mangel zu beruhigen, kam bei vielen Menschen ins Einkaufswagerl, was reinpasste: Nudeln, Germ, diverse Konservendosen, Saucen, lang haltbares Brot, Milch und vieles mehr. Doch während die meisten Lebensmittel im Lauf der Zeit im Vorratskammerl Stück für Stück weniger wurden, gibt es bei einigen vermutlich immer noch Überbleibsel aus dieser Zeit. Sei es die Dose Mais, die immer noch haltbar ist, das Packerl Mehl, aus dem man letztendlich doch kein Brot gebacken hat, oder die bereits abgelaufenen Packungen Fertigsuppe. Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie Ihre Vorräte bereits alle verkocht?

Oder haben Sie sich nie welche zugelegt? Welche sind noch übrig, und werden Sie diese in absehbarer Zeit verwenden? Oder bleiben sie als Relikte der Ausnahmesituation im hintersten Eck der Küche erhalten? Berichten Sie im Forum! (mawa, 12.3.2021)