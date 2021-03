In dieser Galerie: 2 Bilder Nach Informationen aus der "Wiener Zeitung" ist Anfang kommender Woche eine potenziell entscheidende Sitzung zur Zukunft der republikseigenen Tageszeitung geplant. Foto: fic Kanzler Sebastian Kurz war am Mittwoch in der "ZiB 2" bei Martin Thür. Foto: screenshot, orf-tvthek

Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Tagebuch: "ZiB 2"-Auftritt: Kurz gegen die Impfmühlen – Der Kanzler will eine "ungerechte" Verteilung von Impfstoffen "aufgedeckt" und die Mitarbeiter des Gesundheitsressorts "zur Rede gestellt" haben

Printzukunft: Rettungsappelle vor entscheidender Aufsichtsratssitzung der "Wiener Zeitung" – Medienwissenschafter Hausjell warnt vor weiterem Vielfaltsverlust am gedruckten Tageszeitungsmarkt – Prominente setzen sich in Social-Media-Kampagne für Erhalt ein

ORF-Stiftungsrat: Kritische Bürgerliche und ein wahlkämpfender ORF-General – Österreichs größter Medienkonzern schließt das Corona-Jahr 2020 auf Plan ab – Werbung und GIS nur leicht unter Budget

Serienreif-Podcast: Kopftuch und Schulterpolster: Das Erfolgsgeheimnis von "The Crown"? – Über Mode und Inszenierung in der Netflix-Serie und darüber hinaus spricht die Kostümbildnerin Veronika Albert

Ibiza-Berichterstattung: Richard Schmitts Ibiza-Berichte erweckten bei Gericht "Eindruck einer Kampagnisierung für Strache" – Dem jetzigen "Exxpress"-Chefredakteur wird in einem nicht rechtskräftigen Urteil bescheinigt, seine frühere Ibiza-Berichterstattung teilweise "mutwillig herbeigeredet" zu haben

ORF-Reportage: "Am Schauplatz": Bauer sucht Frau – über Datingplattformen – Tiba Marchetti trifft Landwirtinnen und Landwirte mit und ohne Bindung – am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2

Kopf des Tages: Nina Proll – Überzeugt und gegen jede Vernunft – Die Schauspielerin und Sängerin fühlt sich durch die Corona-Politik der Regierung beengt

Deutschland "The Masked Singer" auf ProSieben: Neue Staffel kommt im Herbst – Senderchef Rosemann hofft auf Möglichkeit, Show "mit ein paar Zuschauern im Studio" veranstalten zu können

Ad-Safety-Report: Google hat 2020 rund 99 Millionen Corona-Ads blockiert – Angebote für gefälschte Masken bis hin zu "Wunderkuren" gegen Covid-19 oder Fake-Impfstoffen geblockt

Diversity in Redaktionen: Mediennetzwerk fordert freiwillige 30-Prozent-Quote für JournalistInnen aus Einwandererfamilien – Der Verein Neue deutsche MedienmacherInnen (NdM) präsentiert Diversity-Handbuch "Wie deutsche Medien mehr Vielfalt schaffen"

Switchlist: Verblendung, Perfect Sense, Moldau: Das Land der Alten, Bürokratie als Herrschaftsform, Politik Live, Talk im Hangar, Eco, Stöckl – TV-Hinweise für heute Abend

