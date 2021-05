Rosa Grapefruit trifft Rucola, Granatapfel und crunchy Zimtnüsse. Dieser schnelle Salat verbindet intensive Winteraromen mit frischem Grün und herb-süßen Früchten. Genau das Richtige, um die Frühjahrsmüdigkeit mit einer Portion Farbe, Vitamine und viel Geschmack zu vertreiben.

Citrus paradisi

Obwohl Zitrusfrüchte seit der Antike in Italien verbreitet sind, werden Grapefruits erst seit den 1960er-Jahren in Italien kultiviert. Sie lieben es warm, man findet Grapefruithaine daher vorwiegend auf Sizilien. Die Grapefruit ist eine Kreuzung von Orange und Pampelmuse, diese ist neben der Zitronatzitrone (Cedri) eine der ursprünglichen Zitrusfrüchte, die einst aus Südostasien kamen. „Citrus paradisi“ ist der botanische Name der Grapefruit, der auf den verbotenen Baum im Paradies anspielt. Die englische Bezeichnung der Früchte kommt von ihrer traubenförmigen Anordnung am Ast.

Foto: Alessandra Dorigato

Rosa und süß

Verglichen mit ihren eher bitteren hellen Verwandten schmeckt rosa Grapefruit angenehm süßlich. Gepresst etwa als Saft oder für die Zubereitung von Cocktails. Sie passt perfekt zu Desserts, kann aber auch mit Fisch, Meeresfrüchten und Fleisch gut kombiniert werden. Da sich die weiße Haut schlecht von der Frucht löst, sollte man sie besser nicht schälen wie eine Orange, sondern mit einem scharfen Messer komplett schälen und filetieren. Den Saft dabei auffangen. Oder Sie halbieren die Frucht und schneiden dann so das Fruchtfleisch frei. Mit einem Teelöffel kann es leicht herausgehoben werden.

Zutaten

2 rosa Grapefruits

100 g Walnüsse

2 TL flüssiger Honig

1 kräftige Prise Zimt

1 Granatapfel

300 g Rucola

2 Büffelmozzarella

Salz

Pfeffer

Olivenöl

Foto: Alessandra Dorigato

Zubereitung

Eine Grapefruit schälen, das Fruchtfleisch von der Schale lösen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die zweite Grapefruit auspressen. Den Saft in einen Topf geben und bei schwacher Hitze zur Hälfte eindicken lassen. Auskühlen lassen und mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn gewünscht noch mit ein paar Tropfen Honig süßen.

Die Walnüsse mit einem gut geölten Holzlöffel gründlich durchrühren, in eine beschichtete Pfanne geben und sanft erhitzen. Dann die Nüsse mit Honig und Zimt vermischen und unter Rühren karamellisieren. Vorsicht, heißer Honig kann wie geschmolzener Zucker spritzen und unangenehme Verbrennungen verursachen. Sobald die Nüsse karamellisiert sind, diese zum Auskühlen auf ein zuvor geöltes Backpapier verteilen.

Den Granatapfel oben um die Krone (Blüte) einschneiden, diese „Kappe“ dann lösen. Nun sehen Sie die einzelnen Kernkammern. Schneiden Sie die Schale entlang der Trennhäute längs ein. So kann man den Granatapfel in Spalten auseinanderbrechen und die Kerne mit den Fingern leicht aus den Fruchtkammern lösen.

Rucola waschen und trocknen. Mozzarella in mundgerechte Stücke schneiden. Alle frischen Zutaten in einer großen Schüssel dekorativ anrichten. Mit dem Grapefruitsaft und etwas Olivenöl marinieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit den Nüssen dekorieren.

Dieser Salat schmeckt als Vorspeise, als Beilage sowie mit Brot als leichtes Essen für sich. Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

