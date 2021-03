Liebe Leserin, lieber Leser,

Videospiele sind voller Stereotype, prominent platzierte LGBT-Charaktere sucht man in der digitalen Unterhaltung auch heute noch mit der Lupe. Unser Autor erforscht, warum das so ist. Außerdem droht Amazon in den USA eine Sammelklage, weil Arbeitern die Mittagspause verwehrt worden sein soll. Und: Perfekt erhaltenes "Super Mario Bros." wird für mindestens 300.000 Dollar versteigert.

Wir wünschen gute Lektüre!

Verbotene Liebe: Warum in Videospielen noch immer Stereotype vorherrschen

Amazon droht Sammelklage, weil Arbeitern offenbar Mittagspause verwehrt wurde

"Super Mario Bros." wird für mindestens 300.000 Dollar versteigert

Neue Android-Malware gibt sich als System-Update von Google aus

Gestrandetes Schiff im Suezkanal hat jetzt eigenes Computerspiel

Parasit oder Fussel? Verschwörungsmythen über Coronatests im Netz