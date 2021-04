Was zeichnet gute Schokolade aus? Foto: imago images/Shotshop

Zu Ostern haben Hasen und Eier aus Schoko Hochsaison. Und zwar in unterschiedlichsten Varianten: aus Milch- oder Bitterschokolade, gefüllt oder hohl und von winzig klein bis überdimensional groß. Doch auch abseits von Feierlichkeiten gehört Schokolade in all ihren Formen zu den Allzeit-Bestsellern unter den Genussmitteln. Und das in vielen Ländern der Welt und seit langer Zeit.

Der Ursprung des ersten kakaohaltigen Getränks liegt bei den Azteken in Mexiko und wurde "Xocolatl" genannt, was auch "bitteres Wasser" bedeutet. Denn ohne weitere Zusatzstoffe wie Zucker oder Milch ist die aus den Kakaobohnen gewonnene Masse sehr bitter. Wer den ursprünglichen Geschmack schätzt, greift daher gern zu dunkleren Schokoladen, bei denen der Kakaoanteil hoch und der Milchanteil gering ist. Dieser User berichtet:

Andere wiederum schätzen picksüße Vollmilchschokoladen in all ihren Geschmacksrichtungen. Dieser User weiß, dass es eigentlich nur um eines geht:

Welche ist Ihre absolut liebste Schokolade?

Was zeichnet diese aus, und welche mögen Sie gar nicht? Achten Sie beim Kauf auf Herkunft und Inhaltsstoffe? Wie oft konsumieren Sie Schokolade? Oder mögen Sie eigentlich nichts Schokoladiges? Berichten Sie im Forum! (mawa, 2.4.2021)