Christoph Grissemann (55) ist Kabarettist, Moderator und seit 1990 eine Hälfte des Duos Grissemann & Stermann.

Dirk Stermann (55) aus Duisburg ist Kabarettist, Moderator, Autor und seit 1990 die andere Hälfte des Duos Grissemann & Stermann.

Hinweis

Am Dienstag, 6. April, steht die 500. Ausgabe von "Willkommen Österreich" um 22 Uhr in ORF 1 auf dem Programm. Die Show, die den Titel der gleichnamigen, langjährigen ORF-Nachmittagssendung übernommen hatte, ging erstmals am 31. Mai 2007 on air. Produziert wird "Willkommen Österreich" von der Superfilm (John Lueftner und David Schalko). Redaktionsleiter ist Mathias Zsutty.