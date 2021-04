FPÖ-Obmann Norbert Hofer fordert, dass sich auch Abgeordnete nicht über die Regeln stellen – selbst wenn es keine Sanktionen gibt. Foto: Standard/Cremer

Der FPÖ-Chef und dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer spricht sich für die Einhaltung der Maskenpflicht im Parlament aus. "Ich respektiere als Präsident die Hausordnung und erwarte das von allen Abgeordneten", schrieb Hofer am Mittwochmorgen auf Twitter.

Am Dienstag hatte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nach einer Sonderpräsidiale bekanntgegeben, dass das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske für Abgeordnete in der Hausordnung verankert wird. ÖVP, SPÖ und Grüne begrüßten das. Sanktionen für Maskenverweigerer gibt es allerdings keine, weshalb die Maßnahme als zahnlos gilt. Für die Verhängung von Bußgeldern bräuchte es eine Änderung der Geschäftsordnung, die mit Zweidrittelmehrheit im Nationalrat beschlossen werden müsste. Diesbezügliche Bestrebungen der Parteien gibt es aber momentan nicht.

FPÖ-Obmann Hofer sieht die Mandatare dennoch an die neue Regelung gebunden: "Das freie Mandat erlaubt es, sich im Parlament der Hausordnung zu entziehen. Wer das tut, stellt sich aber in einer Selbsterhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen." In der Vergangenheit saßen zahlreiche FPÖ-Abgeordnete trotz gegenläufiger Empfehlung stundenlang ohne Masken im Plenarsaal, das sorgte immer wieder für heftige Kritik.

Kickl ortete Nebelgranate der ÖVP

Bei den Freiheitlichen dürfte durch Hofers Statement nun eine Debatte darüber aufkommen, wie man sich bei künftigen Sitzungen verhält. Klubobmann Herbert Kickl hatte die Maskenpflicht nach der Präsidiale am Dienstagnachmittag noch als "Nebelgranate der ÖVP" bezeichnet und über das "Bashing gegen FPÖ-Abgeordnete" geklagt, zumal auch Mandatare anderer Parteien bisweilen keine Masken trügen. Ob er selbst künftig eine Maske aufsetzen werde, wollte Kickl zunächst nicht beantworten und erst die Beratungen im blauen Klub abwarten. Hofers Vorpreschen birgt Zündstoff für dortige Diskussionen. (ta, 7.4. 2020)