Oft weiß man etwas erst zu schätzen, wenn es nicht mehr verfügbar ist. So ist es auch bei Produkten aus dem Supermarkt. Welche hätten Sie gern wieder? Berichten Sie im Forum!

Es kann sich um Tiefkühlgerichte, Süßigkeiten oder Milchprodukte handeln – vielleicht hat man das einstige Lieblingsessen bereits vergessen, doch ein kurzer Gedanke an genussvolle Momente der Vergangenheit lässt Erinnerungen schnell wiederaufleben. Denn auch wenn bestimmte Lebensmittel schon seit Jahren nicht mehr verfügbar sind, erinnert man sich genau an den Geschmack und vielleicht sogar bestimmte Lebensphasen, in denen man diese gern gegessen oder getrunken hat.

Wo ist es nur, das Frufoo-Joghurt, das einen an die Kindheitstage erinnert? Foto: sergeyryzhov iStockphoto

Vergangener Genuss

Der Erinnerung folgt nicht selten das Verlangen, das Produkt wieder haben zu wollen. Und während man auf Recherche geht, wann und warum dieses überhaupt eingestellt wurde, stößt man nicht selten auf Gleichgesinnte, die es ebenfalls vermissen. So gibt es immer wieder Onlinepetitionen – mit dem Wunsch an Unternehmen, Lebensmittel aus vergangener Zeit wieder ins Sortiment aufzunehmen. Manchmal mit (vorübergehendem) Erfolg: So erlebte beispielsweise das bei vielen beliebte Tschisi-Eis vor einigen Jahren tatsächlich ein Revival, bevor es kurze Zeit später erst recht wieder eingestellt wurde.

Welche Lebensmittel aus vergangener Zeit vermissen Sie?

Wann haben Sie diese das letzte Mal gegessen oder getrunken? Welche Erinnerungen verbinden Sie damit? Wurden diese nach einer Pause wieder ins Sortiment aufgenommen? Falls ja, haben sie Ihre Erwartungen erfüllt? Berichten Sie im Forum! (mawa, 9.4.2021)