Auch Schularbeiten und Förderunterricht finden statt. Je nach Schultyp gilt in den Abschlussklassen Schichtbetrieb oder die Fünf-Tage-Woche

Die Klassenzimmer der Abschlussklassen werden sich wieder füllen. Foto: imago images/ULMER Pressebildage

Wien – Um eine Woche wurde der Oster-Lockdown in der Ost-Region am Dienstag verlängert. Bis 18. April bleiben nicht nur Handel, körpernahe Dienstleistungen und Freizeiteinrichtungen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland geschlossen, auch die Schülerinnen und Schüler verharren bis dahin im Distance Learning.

Aber nicht alle Kinder und Jugendlichen müssen so lange zuhause lernen: Alle Abschlussklassen werden bereits früher wieder an die Schulstandorte zurückkehren. Für Kinder und Jugendlichen der Abschlussklassen eines Schultyps findet ab Montag wieder Präsenzunterricht statt.

Alle Abschlussklassen betroffen

Betroffen sind laut Ministerium alle Abschlussklassen. Das bedeutet: Schülerinnen und Schüler, die in der 4. Klasse einer Volksschule, Mittelschule oder AHS sind sowie diejenigen, die eine letzte Klasse der AHS oder BMHS besuchen, starten den Unterricht wieder vor Ort.

Um die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in der Ost-Region zurück an die Schule zu holen und alle anderen ins Distance Learning zu schicken, werde die aktuelle Verordnung des Bildungsministeriums aktuell überarbeitet.

Schichtbetrieb für Ältere

Die Regeln, wie und wann die Schülerinnen und Schüler am Schulstandort lernen, sind dieselben wie vor dem Lockdown. Es wird also wieder nach Schultypen unterschieden.

Volksschulkinder müssen wieder an allen fünf Wochentagen am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen. Für die älteren Schülerinnen und Schüler steht erneut Schichtbetrieb an.

Schularbeiten finden statt

Zudem sollen in der gesamten Ostregion trotz Distanzlehre Schularbeiten wie geplant vor Ort stattfinden können. Dadurch soll der Schularbeitsstress nach dem Lockdown vermieden werden. Auch der Förderunterricht weiterhin im Klassenzimmer stattfinden können.

Schon Dienstagnachmittag kritisierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) die Verlängerung des Distance Learnings. Er sehe es mit einer "gewissen Skepsis, dass man nicht differenziert vorgeht und die Schule auch als Instrument der Pandemiebekämpfung anerkennt", sagte Faßmann der APA.

Schließlich würde in der Schule dreimal pro Woche getestet – "so viel wie kein anderes Land in Europa", sagte Faßmann. Zudem seien bereits zwei Drittel bis drei Viertel des Lehrpersonals geimpft. "Die Schule ist jetzt – mehr als vorher – ein kontrollierter Ort", sagte Faßmann.

Drei Nasenbohrtests pro Woche

Die anterionasalen Antigenschnelltest – die sogenannten Nasenbohrtests –, die schon vor dem Lockdown in den Schulen genutzt wurden, werden ab Montag auch in den Präsenzphasen bei den Abschlussklassen beibehalten. Diese werden drei Mal pro Woche durchgeführt; also alle 48 Stunden. .

Für die Schülerinnen und Schüler, die am Montag zurück ins Klassenzimmer kommen, gelten vor Ort zudem die aktuellen Hygienebestimmungen.

Lollipops für die Kleinsten

In Niederösterreich ist am Dienstag ein Pilotprojekt mit "Lollipop-Tests" an fünf Landeskindergärten angelaufen. Insgesamt 179 Untersuchungen wurden durchgeführt, ein Resultat war positiv. Die Lutschertests sind für Kinder, die noch nicht gurgeln können. (ook, 7.4.2020)