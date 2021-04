Aktuell sind viele auf Jobsuche. Google will mit "Google for Jobs" in Österreich die Suche erleichtern, der STANDARD kooperiert. Foto: AFP

Ab heute kann man auf Google nicht nur Informationen, Shops, News oder Bilder finden, sondern auch Jobs. Suchen Nutzerinnen und Nutzer nach «Jobs in meiner Nähe», «Bäcker Stellenanzeige» oder ähnlichen Begriffen, erhalten sie in einer Übersicht im oberen Bereich der Suchergebnisse eine Vorschau auf Stellenausschreibungen, die auf Partnerseiten veröffentlicht wurden. Mit Klick auf eine Stelle gibt es weiterführende Informationen wie Beschreibung und Erfahrungsberichte zum Unternehmen und zum Job an sich.

Zum Start der neuen Funktion in Österreich kooperiert Google mit zahlreichen lokalen und internationalen Partnern, darunter das Stellenportal des STANDARD, eines der größten Portale am österreichischen Stellenmarkt, sowie dem Jobnetzwerk Xing oder academics.at. 2017 startete die Job-Funktion erstmals in den USA und ist heute in über 120 Ländern weltweit verfügbar, darunter auch in Deutschland und der Schweiz.

Um den individuellen Ansprüchen und Fähigkeiten der Suchenden zu entsprechen und möglichst relevante Jobs zu erhalten, können Nutzerinnen und Nutzer mit Filtereinstellungen die Ergebnisse präzisieren. Auch Auswahlmöglichkeiten wie Teilzeit oder Vollzeit, Wunschstadt und Branche stehen zur Verfügung. Angemeldete User sehen zudem durch die Verknüpfung mit Google Maps, wie lange sie bis zu der angezeigten Arbeitsstelle von ihrer aktuellen Position oder einem ausgewählten Ort benötigen würden.

Jobs können jetzt auch in Österreich per Google-Suche gefunden werden Foto: Google

Um über neue, relevante Stellenanzeigen informiert zu bleiben, können sie zudem eine E-Mail-Benachrichtigung einrichten sowie die Suche inklusive der Filtereinstellungen in einem individuellen Tab speichern, die über alle Geräte hinweg verfügbar ist. Möchte der User sich bewerben, wird er per Link innerhalb der Stellenausschreibung auf die Partner-Webseite geführt, auf der die Stelle ausgeschrieben ist, und kann dort den Bewerbungsprozess beginnen. Dadurch erhöht sich für Partner erfahrungsgemäß die organische Zugriffsrate, und Arbeitgeber profitieren von einer höheren Reichweite ihrer Stellenanzeige.

Schwierige Zeit für Jobsuche

"Gerade in diesen unsicheren Zeiten kann es schwierig sein, einen Job zu finden. Deshalb haben wir mit Jobportalen zusammengearbeitet, um eine bessere Erfahrung in der Google-Suche zu erzielen. Dank der Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern können Jobsuchende fortan auch in Österreich noch schneller nach relevanten Job-Angeboten der Jobportale suchen und auf hilfreiche Informationen zu Arbeitgeberbewertungen und Bewerbungsmodalitäten zugreifen", sagt Christine Antlanger-Winter, Country Director von Google Austria.



Nina Bacinger-Birkfellner, Leitung Geschäftsfeldentwicklung Rubriken beim STANDARD ergänzt: "Mit über 2,5 Millionen Unique Usern pro Monat ist derstandard.at eines der führenden Portale am österreichischen Stellenmarkt. Wir sind spezialisiert darauf, hochqualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten über mehrere Channels zu adressieren und diese mit ihren zukünftigen Arbeitgebern zu verbinden. Über unser führendes Stellen-Portal sprechen wir aktive Jobsuchende direkt an, unterstützen diese zusätzlich mit interessantem Content und begleiten sie in einem optimierten Bewerbungsprozess weiter. Von der Partnerschaft mit Google Österreich versprechen wir uns Vorteile für die Kunden und Nutzer unseres Jobportals. Gemeinsam erzielen wir eine größere Reichweite und eine höhere Sichtbarkeit unserer Stelleninserate. Ein Mehrwert, der den Jobsuchenden zugute kommt." (red, 8.4.2021)