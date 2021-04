Tagesüberblick Coronavirus

22.800 Postings

Öffnungen in Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport kommen ab 19. Mai

Präsenzunterricht in Schulen ab 17. Mai. In der Gastro gilt eine Sperrstunde von 22 Uhr. Lockerungen in Wien noch nicht fix. Die Corona-News im Überblick