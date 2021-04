"Dossier" kämpft ums Überleben; Serieneskapismus mit "The Nevers"; neuer Dentsu-Chef Schönherr über Google und Facebook; Oliver Ortner wird neuer Chefredakteur des ORF-Landesstudios Wien

Printzukunft: Interessenten mit Rat und Tat für die "Wiener Zeitung" – Republiksblatt veröffentlicht Appell von Hugo Portisch, die älteste Tageszeitung zum Weltkulturerbe zu erklären



Ungarns Angriffe auf Medien: "Armada wird losgeschickt, um Journalisten fertigzumachen" – Cathrin Kahlweit von der "Süddeutschen Zeitung" ortet nach der Attacke auf eine "Profil"-Journalistin eine neue Qualität der Angriffe auf ausländische Medienvertreter



Media-Markt: "Google und Facebook sind keine unabhängigen Berater", erinnert der neue Dentsu-Chef Jakob Schönherr – Österreich-CEO über die Zukunft der österreichischen Medienbranche in der Dominanz digitaler Weltkonzerne – und die der Mediaagenturen

Interviewreihe: "ZiB 2"-Moderatorin Lorenz-Dittlbacher führt ORF-"Sommergespräche" 2021 – Gespräche mit den Chefs der im Parlament vertretenen Parteien ab 9. August

Prie-View – "The Nevers": Es lebe der Serieneskapismus! – Wer dem Alltag durch eine Serie entkommen will, ist mit "The Nevers" gut bedient – seit Montag auf Sky

Rechercheplattform: "Dossier" kämpft ums Überleben – Nach dem Aus bei Peter Kliens "Gute Nacht Österreich" braucht "Dossier" bis Ende April 1.000 neue Mitglieder. Werbung bleibt ein rotes TuchOliver Mark13. April 2021, 08:39

ORF I: Oliver Ortner neuer Chefredakteur des ORF Wien – Der frühere "Zeit im Bild"-Sendungsverantwortliche folgt Paul Tesarek nach

ORF II: Klaus Obereder wird neuer ORF-Chefredakteur in Oberösterreich – Chef vom Dienst und Moderator von "Oberösterreich heute" folgt Johannes Jetschgo nach

Quoten: 114.000 schauten Klaus Eberhartingers "Talente"-Premiere auf Puls 4

Binge-TV: Fünf Folgen am Montag: 431.000 Zuschauer im Schnitt bei "Chernobyl" in ORF 1

AEJ-Diskussion: Karas: EU ist "zu schwach" gegen Orbans "Lügen" -" Nepszava"-Korrespondentin: Ungarn schränkte Berichterstattung über Corona drastisch ein – RSF-Möhring: Auch Probleme in Österreich – IPI-Griffen: "Man muss vorsichtig sein"

Entscheidung: Presserat rügte krone.at für irreführenden Artikel zu Terroranschlag – Beitrag über Routinemeldung einer Telekomfirma an den Attentäter habe den falschen Eindruck eines vermeidbaren Fehlverhaltens erweckt

Nachrichtenagentur: Reuters bekommt mit Alessandra Galloni erstmals Frau als Chefredakteurin – Gebürtige Römerin übernimmt die Führung der 170 Jahre alten Nachrichtenagentur

Neuer Job: Lisa Weddig wird Geschäftsführerin der Österreich Werbung – Frühere Chefin von Reiseveranstalter Tui in Österreich folgt Petra Stolba nach – Jobantritt am 1. Juni

Homophobe Äußerungen: "Promis unter Palmen" provozieren wieder viel Kritik – Bei Sat.1 startete die zweite Staffel der Reality-Show – Zuschauerzahl ist geringer als 2020

