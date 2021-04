[Liveticker] Hier geht es zum Coronavirus- Tagesüberblick



[Inland] Welche Baustellen auf den neuen Gesundheitsminister warten.

Grüner Abgang mit Denkzettel für Türkis.

Studie lobt Einsatz des österreichischen Heeres in Covid-Krise.

[Panorama] Johnson & Johnson verschiebt wegen Nebenwirkungen Impfauslieferung.

Lockdown wird im Osten fortgesetzt, Burgenland entscheidet am Mittwoch.

[Video] Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr im Freien?

[International] Nach Angriff: Iran erhöht Urananreicherung auf 60 Prozent.

Spanien und Portugal fürchten brasilianische P.1-Mutation.

[Kolonialmedizin] Die grausamen Menschenversuche des Dr. Robert Koch.

[Innovationen] Portibac: Pistole ermöglicht, das Coronavirus zu "erschießen".

[Sport] Das Match um die Würde: Fußballklubs machen gegen Facebook und Co mobil.

[Wetter] Im Osten halten sich dichte Wolken, es regnet oder schneit aber nur noch leicht. Sonst lockern die Wolken zunächst auf, bevor sich erneut einige Quellwolken bilden und vor allem an der Alpennordseite auch ein paar Schauer niedergehen. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 400 und 800m, kann in Schauern vorübergehend aber noch weiter absinken. Ganz im Westen und im Süden bleibt es weitgehend trocken und die Sonne zeigt sich häufiger. Der Wind weht mäßig, entlang des Alpenostrandes weiterhin lebhaft bis stark aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 4 Grad, tagsüber maximal 4 bis 10 Grad.

[Zum Tag] Thomas Schellings Geburtstag jährt sich am 14. April 2021 zum hundertsten Mal. Er war ein US-amerikanischer Ökonom, der für seine Analysen zur Spieltheorie über das Entscheidungsverhalten in Konfliktsituationen (z. B. der Atompolitik im Kalten Krieg) bekannt wurde und zusammen mit Robert Aumann den Wirtschaftsnobelpreis 2005 erhielt.