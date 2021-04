Foto: CD Projekt Red

Zahlreiche Bugs, gestrichene Funktionen und eine quasi unspielbare Konsolenversion haben den Release des lange erwarteten Rollenspiels Cyberpunk 2077 überschattet. Sony nahm den Titel kurzerhand aus seinem Onlinestore, die Entwickler gelobten Besserung und erstatteten auf Wunsch den Kaufpreis zurück. Nun zeigt sich: Trotz des Chaos und der nicht enden wollenden Kritik war Cyberpunk ein großer Erfolg. Alleine letztes Jahr wurde das Spiel mehr als 13,7 Millionen Mal verkauft.

Dass der Titel – laut den Entwicklern "das größte Spiel in der Geschichte von CD Projekt Red" (CDPR) – ein finanzieller Erfolg sein wird, zeichnete sich jedoch schon früher ab. Kurz vor dem Release verkündete das Studio nämlich acht Millionen Vorbestellungen, zwei Tage nach Marktstart war klar: Die Entwicklungs- und Marketingkosten konnten bereits getilgt werden, berichtet "The Verge".

Zehntausende Rückerstattungen

Von der Möglichkeit, das Spiel wieder zurückzugeben, haben hingegen etwa 30.000 Personen Gebrauch gemacht. Die Zahl berechnete das Unternehmen anhand der rund 2,23 Millionen US-Dollar, die für das "Help Me Refund Program" aufgewendet wurden, so "IGN". Die Rückerstattungen galten als Reaktion auf Beschwerden über schlechte Leistung und zahlreiche Bugs. Insbesondere auf den Basisversionen der Playstation 4 und der Xbox One war der Titel für viele ungenießbar.

Im Februar wurde außerdem bekannt, dass CDPR Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden ist, bei dem zahlreiche Daten gestohlen sowie manche für die Entwickler unbrauchbar gemacht wurden. Die Hacker behaupten, die Source-Files von sowohl Cyberpunk als auch Witcher 3 und Gwent gestohlen zu haben. Der STANDARD berichtete.

Langfristiger Erfolg

Trotz des finanziellen Erfolgs ist das Vertrauen der Fans erschüttert. Adam Kicinski, CEO des Entwicklerstudios, betonte deshalb Mitte April gegenüber Reuters, man wolle das Spiel stetig verbessern – und somit einen langfristigen Erfolg garantieren.



"Ich sehe es nicht als Option, Cyberpunk 2077 auf Eis zu legen. Wir sind davon überzeugt, dass wir das Spiel in einen solchen Zustand bringen können, dass wir stolz darauf sein können und es deshalb noch jahrelang verkaufen können", wird er von der Nachrichtenagentur zitiert.

Der erste große Patch wurde tatsächlich bereits veröffentlicht. Mit ihm sollten insbesondere viele der technischen Probleme ausgebügelt und das Spielerlebnis verbessert werden. Das Update brachte allerdings nicht nur Upgrades, sondern zahlreiche neue Bugs mit sich, wie der STANDARD berichtete. Außerdem wird noch immer eine eigenständige Next-Gen-Version für die PS5 und die Xbox Series X erwartet. Wie es um den angekündigten Multiplayer-Modus steht, ist derzeit unklar. (mick, 23.4.2021)