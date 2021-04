Der Etat-Medienüberblick zum Wochenende:

Smells like Teen Spirit Die neue Fantasyserie "Shadow and Bone" erinnert Doris Priesching eher an "Bridgerton" denn an "Game of Thrones".

Der Herr rechts ist nicht, wer Sie jetzt denken könnten, sondern Archie Renaux als Malyen Oretsev, der hier Alina Starkov (Jessie Mei Li) in "Shadow and Bones" tief in die Augen schaut. Foto: Netflix

Sounds like Sexism Der Presserat verurteilt einen Artikel in der Oberösterreich-"Krone" über eine Tischtennisspielerin aus Rumänien als diskriminierend.

"Die FPÖ ist kein Trampelpfad" Manfred Haimbuchner sucht in der ZiB 2 einen Weg zwischen Hofer und Kickl und freut sich, dass er nicht im "aufgehitzten und aufgehetzten" Wiener Klima Politik machen muss.

#allesdichtmachen Schauspieler protestieren mit #allesdichtmachen gegen Lockdown und sorgen für gewaltige Aufregung im Netz.

"Kein Transparenzgesetz" Kommunikationsbranche bemängelt Entwurf für Informationsfreiheitsgesetz.

Regierungskritische Zeitung für Serbien findet keine Druckerei, Reporter ohne Grenzen besorgt.

"Pelinka mit Hirn" gibt es jetzt auf W24 als Talkshow.

Das Geschäft mit den Kulleraugen "Krimineller Welpenhandel" von Strg_F auf Youtube im TV-Tagebuch.

Mitreden, mitsingen Die nächste Finalshow von "Starmania" am Freitagabend im Standard-Forum+.

Switchlist Star Wars: Die letzten Jedi, Das Tschernobyl-Vermächtnis und Get Out: TV-Tipps für Freitag.

