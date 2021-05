Tagesüberblick Coronavirus

Verdacht auf indische Variante in Salzburg bestätigt, 1.245 Neuinfektionen

Wien folgt dem Bund und öffnet am 19. Mai Gastro indoor und outdoor, Hotels, Kultur, Sport und Bäder. Für Schüler in Wien startet am 17. Mai der Präsenzunterricht. Die Corona-Nachrichten des Tages im Überblick