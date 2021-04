OMV-Chef Seele will Klage gegen "Dossier" zurückziehen, "Heute" tritt Presserat bei und "The Mosquito Coast" im TV-Tagebuch

Ben Barnes und Jessie Mei Li in der Netflix-Serie "Shadow and Bone".

Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews von heute:

Trauerfeier für Hugo Portisch: "Begeisterte Suche nach Wahrheit" – In der Feuerhalle Simmering wurde am Donnerstag von dem am 1. April 94-jährig verstorbenen Journalisten Abschied genommen

Serienreif-Podcast: "Shadow and Bone" auf Netflix: Fantasy, Heist-Movie und eine Ziege Über die auch Knackpunkte in der fantastischen Serienwelt von "Shadow and Bone"

Wiener Gratiszeitung: "Heute" tritt mit Mai dem Österreichischen Presserat bei – Herausgeberin Eva Dichand: "Wollen die Bedeutung von Verantwortung im Umgang mit Information und deren Verbreitung unterstreichen" – Nusser: "Logische Konsequenz unserer Qualitätsoffensive"

Borealis-Kauf: OMV-Chef Seele will Klage gegen "Dossier" zurückziehen – Der teilstaatliche Konzern hatte das Magazin wegen dessen Berichterstattung auf Schadenersatz geklagt

TV-Tagebuch: "The Mosquito Coast" auf Apple TV+ – Auf der Flucht in heißer Luft – Wer Buch und Kinofilm nicht kennt, dafür aber Serien wie "Ozark" mag, ist klar im Vorteil

Forum+: Mitdiskutieren bei "Politik live" über den "Grünen Pass" und bei "Talk im Hangar" über Impfprivilegien

Personalia: Wien ernannte Raphael Sternfeld zum Bereichsleiter für strategische Kommunikation – Früherer Faymann-Berater und Sprecher der SPÖ Wien kümmert sich um die Weiterentwicklung der übergeordneten Medienstrategie

Fußball: Oe24.tv zeigt neun EM-Spiele live – Robert Seeger kommentiert wieder – Der Sender sicherte sich als Sublizenznehmer des ORF die Rechte für neun Live-Spiele der Fußball-Europameisterschaft, sechs davon exklusiv

Swichtlist: Eine Familie unterm Hakenkreuz, Cosmos, No!, Corona in Französisch-Guyana – Das Virus an Europas Rand, Lebensretter HIV, Talk im Hangar, Eco, Andreas Vitásek: TV-Tipps für heute Abend

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.