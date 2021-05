Eifrig am Tippen: Die vielen Chats von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache belasten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Foto: Georges Schneider / picturedesk.

Wien – Der Ibiza-Untersuchungsausschuss könnte etliche Chatnachrichten zwischen dem damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Vertretern seiner damaligen Partei nicht geliefert bekommen. Grund soll die Überlastung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sein, berichtete die "Krone" am Montag. Rund 19.000 Nachrichten könnten demnach nicht ausgewertet werden, da es an Ressourcen fehle, heißt es in einem Schreiben des Justizministeriums.

Konkret soll sich Strache in den Chats mit derzeitigen sowie ehemaligen Parteigranden wie Herbert Kickl, Johann Gudenus, Norbert Hofer und Hubert Fuchs unterhalten haben. Die WKStA sei mit anderen Chatauswertungen ausgelastet, heißt es – etwa mit den Handydaten von Öbag-Chef Thomas Schmid aus dessen Zeit als Generalsekretär im Finanzministerium, die auch der APA vorliegen. Diese bergen zumindest auf den ersten Blick nichts Brisantes. Vorwiegend handelt es sich um Dialoge zwischen Schmid und seiner Assistentin, gespickt mit teils sexistischen oder abwertenden Äußerungen zu Dritten.

ÖVP empört

Die ÖVP zeigte sich empört, dass die Strache-Chats nun möglicherweise nicht im U-Ausschuss landen, und drängt auf die Auswertung. Für Fraktionsführer Andreas Hanger sind diese nämlich eher relevant für den Untersuchungsgegenstand als andere Beweisstücke. "Es werden hunderttausende Chats von Assistenten und Mitarbeitern ausgewertet, aber leider nicht jene, die von den Auslösern des Ibiza-Skandals stammen", meinte er in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Wer diese entscheidenden Chats ignoriere und nicht liefere, habe kein Interesse an objektiver Aufklärung.

Dennoch dürften nun eher die Schmid-Chats auch in den kommenden Befragungstagen Thema werden. Nächster Termin ist am Dienstag. Dann ist die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl als Auskunftsperson geladen. Neben ihr werden in dieser Woche auch Öbag-Aufsichtsratschef Helmut Kern, der Kabinettschef des Kanzlers, Bernhard Bonelli, und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in den Ausschuss kommen. (APA, 3.5.2021)