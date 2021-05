Bis 2045 soll Deutschland laut dem Medienbericht klimaneutral werden. Foto: APA/dpa/Federico Gambarini

Wien – Erst vergangene Woche urteilte der deutsche Verfassungsgerichtshof, dass das Klimaschutzgesetz nicht mit den Grundrechten vereinbar sei. Die deutsche Regierung zieht nun offenbar Konsequenzen: Wie der "Spiegel" in seiner Onlineausgabe berichtet, peilt die Bundesregierung ehrgeizigere Klimaziele an: Statt den Treibhausgasausstoß bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 55 Prozent zu reduzieren, ist nun offenbar ein 65-prozentiges Minus geplant.

Das höhere Ziel soll sechs Monate nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes überprüft und gegebenenfalls noch einmal angepasst werden, berichtet das Magazin. Darüber hinaus soll das Land bis 2045 klimaneutral werden – also fünf Jahre früher als geplant. Damit das gelingt, peilt die Regierung offenbar auch ein Zwischenziel an: Bis 2040 soll der Ausstoß um 85 bis 90 Prozent reduziert werden.

Noch nicht bestätigt

Konkrete Klimaschutzmaßnahmen sind laut "Spiegel" nicht Teil des Gesetzes. Diese müssen erst von den verantwortlichen Ministerien erarbeitet werden. Die Eckpunkte wurden seitens des deutschen Umweltministeriums noch nicht bestätigt, heißt es in dem Bericht weiter. Ein erster Entwurf der Novelle soll jedoch am Mittwoch am Rande einer Kabinettssitzung vorgestellt werden. (red, 5.5.2021)