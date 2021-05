Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Puls 4 Scharf zu Verfahren mit Fellner: "Es wird keinen Vergleich geben" Corinna Milborn befragt zwei Exmitarbeiterinnen von oe24.tv zu Verfahren und Vorwürfen – die der Medienunternehmer als falsch zurückgewiesen hat

Bestätigt Alexander Wrabetz bewirbt sich neuerlich um ORF-Generalsjob: "Ja, ich will" Er informierte am Donnerstag per Mail die Stiftungsräte

TV-Tagebuch Tirols heile Welt und die Liste Fritz in der "ZiB 2": Platter, der "gute Musiker" Ob Platters Satz "es könnte nicht besser laufen", ernst gemeint sei, fragte Armin Wolf

Serienkult "House of the Dragon": Erste Bilder vom "Game of Thrones"-Ableger Die Dreharbeiten zu der Vorgeschichte der Erfolgs-Fantasy-Serie "Game of Thrones" sind Ende April angelaufen

Kaiserin im TV Ursula Strauss: "Maria Theresia war eine Wunschfigur" Letzte Drehtage für ORF-Koproduktion – Regisseur Robert Dornhelm: "Uschi wollte diese Rolle immer spielen. Sie passt gut für so eine 'Mutter der Nation'-Figur."

3sat Doku "Brennpunkt Regenwald": Was auf dem Spiel steht Der Film von Werner Zips und Angelica V. Marte zeigt die Vielfältigkeit des Regenwaldes sehr eindrücklich

Mitdiskutieren "Politik live" auf ORF 3 über Femizide "Bangen um den Urlaub" bei Talk im Hangar 7

Quartalszahlen RTL startete mit Umsatzminus ins Jahr Erlöse sanken um 4,2 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro – Fokus auf Streaming-Dienste und mehr TV-Werbung – Ausblick für 2021 bestätigt

Umsatzplus Bertelsmann-Umsatz überstieg Niveau vor der Pandemie Verkaufserlöse legten heuer im ersten Quartal im Jahresabstand um 10 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro zu

Radio Ö1-Themenschwerpunkt über, von und mit jungen Menschen Von 9. bis 16. Mai stehen in mehr als 50 Sendungen das Fühlen, Denken und Handeln der Jugend im Zentrum

