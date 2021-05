Vor allem in Städten ist es unschwer zu erkennen, welche Lokale oder Imbissstände gerade besondere Beliebtheit erfahren. Meterlange Menschenschlangen kündigen schon von Weitem an: Da gibt's was Besonderes. Besonders muss im Übrigen nicht zwangsläufig bedeuten, dass etwas auch besonders gut ist. Doch manche Speisen, Lebensmittel und Getränke werden von heute auf morgen zum Must-have. Entweder weil etwas völlig neu ist und daher Aufmerksamkeit erregt, es tatsächlich außergewöhnlich gut schmeckt oder aber einfach auf sozialen Medien die Runde macht und sich viele dem Hype anschließen.

Haben Sie schon einmal Bubble-Tea getrunken? Foto: tashka2000 Getty Images/iStockphoto

In den letzten Jahren haben sich gleich mehrere Food-Trends großer Beliebtheit erfreut. So erinnern sich manche vielleicht noch an den picksüßen, gewöhnungsbedürftigen Bubble-Tea, der vor ungefähr zehn Jahren in kleinen Lokalen verkauft wurde, die an gefühlt jeder Straßenecke aufpoppten. Der Trend währte zwar nicht lange, aber ist nun nach langer Pause zurückgekehrt. Andere Hypes wurden im vergangenen Jahr durch die Lockdowns und die einzige Möglichkeit, auswärts Essen zu konsumieren – nämlich als To-go-Variante –, stärker nach außen getragen und dadurch befeuert. Dazu zählen hippe Eisläden, die ausgefallene Eissorten anbieten, Kaffee, der plötzlich nicht mehr im Becher, sondern im Stanitzel serviert wird, Bowls, die eine Mischung aus Salat und Sushi sind, Kor-Dogs, Smash Burger oder frittierte Pizza. Manche Trends bleiben eine Zeitlang bestehen, andere verschwinden schnell wieder von der Bildfläche.

Welche Kulinariktrends nerven Sie?

Verleiten Sie derartige Hypes trotzdem, neuartige Speisen und Getränke zu probieren? Welche davon sind Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, welche absolut nicht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 28.5.2021)