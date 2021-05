Nora Tschirner als fiese Depression in "The Mopes", "Freiheitspreis" und konservative Loblieder für Kurz und User verbrachten im April rund 5,2 Millionen Stunden auf derStandard.at

Helmut Brandstätter, für die Neos auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Foto: APA / Helmut Fohringer

Hier sind die Mediennews im Überblick:

Auseinandersetzungen zwischen Brandstätter und ÖVP gehen in die nächste Runde – ÖVP-Abgeordneter Hanger nimmt Vorwürfe von exxpress.at über Beratungstätigkeit der Firma von Brandstätters Frau Pawlicki auf

Finanzminister Blümel in der "ZiB 2": Der Patriot als Demokrat – Blümel eröffnet politkitschig. Er sei Patriot, ein Demokrat, den "Institutionen zutiefst verpflichtet". Sollte ein anderer Eindruck entstanden sein, wolle er sich dafür "aufrichtig entschuldigen"

"Freiheitspreis" und konservative Loblieder für Kurz – Ein bayerischer Verlag mit anonymer Jury sieht im Kanzler einen "Brückenbauer", der sich für gesellschaftliches Miteinander und politischen Dialog einsetze

Nora Tschirner als fiese Depression in "The Mopes" – Tschirner spielt die personifizierte psychische Erkrankung eines erfolglosen Musikers. Die sechsteilige TNT-Comedy-Serie startet am Dienstag

Userinnen und User verbrachten im April rund 5,2 Millionen Stunden auf derStandard.at – Mit einer Usetime von 6:34 Minuten pro Besuch liegt derStandard.at auf Platz eins unter den Angeboten verlegerischer Herkunft

Protest gegen Golden Globes: Tom Cruise gibt seine Trophäen zurück – Die Reformen für mehr Diversität bei den Golden Globes gehen vielen nicht weit genug. NBC weigert sich, die Globa-Gala 2022 auszustrahlen

Von Fischer bis Pröll: Deklaration für Rettung der "Wiener Zeitung" – Ehemalige Kanzler, Vizekanzler, Minister, Landeshauptleute und ein Bundespräsident erwarten von Regierung Erhalt der "Wiener Zeitung"

Neues Buch: "Wie 'Bild' mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet" – Die Bildblog-Journalisten Mats Schönauer und Moritz Tschermak analysieren die Methoden des Boulevardmediums

Das Erbe des Arabischen Frühlings und Toni Erdmann: TV-Tipps für Dienstag – Das Pantanal – Brasiliens geheimnisvolle Wasserwelt, Report, Zehn – Die Traumfrau, Willkommen Österreich und Aufstieg und Fall der Maria aus Magdalena

Wir wünschen noch einen schönen Abend!