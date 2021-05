Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht



[Umwelt] Saubere Fahrzeuge werden Pflicht.

[International] Politologe über Israels Flagge auf dem Kanzleramt: "Man entwürdigt die palästinensischen Opfer".

Biden: USA arbeiten mit Palästinensern und Israelis für "dauerhafte Ruhe"

[Reportage] Trotz Hoffnung auf Waffenruhe bleibt die Angst in den israelischen Städten.

[Inland] Sondersitzung rund um Blümel sorgt für neues Politspektakel.

[Wirtschaft] Arbeitsminister Kocher: Fachkräftemangel könnte "endemisch" werden.

Das Meer in der Krise: Dürfen wir jetzt auch keinen Fisch mehr essen?

Vom Tweet zum Trade – Wie social media die Börsen beeinflussen.

[Sport] Vizemeistertitel noch vakant: Rapid unterliegt nach Führung 1:4 gegen Sturm.

[Lifestyle] Einen Sommelier für die Privatyacht, den Butler für den Fünftwohnsitz: Sabina Witt-Pambalk vermittelt das Personal für Superreiche. Ein Gespräch über hohe Ansprüche.

[Kommentar der anderen] Wir jungen Menschen werden in der Pandemie im Stich gelassen. Daran ändert auch der heute startende Vollbetrieb an Schulen nichts. Doch wir müssen endlich Priorität haben – auch bei der Impfung.

[Wetter] Eine abziehende Störungszone bringt der Osthälfte zunächst noch dichte Wolken sowie dem äußersten Osten und Südosten teils noch anhaltenden Regen. Von Westen her stellt sich tagsüber dann aber überall ein Mix aus Sonne und Wolken ein und auch einige Regenschauer ziehen in der labilen Luftmasse durch. Lokal sind auch Gewitter möglich. Wetterbegünstigt ist am Nachmittag die Alpensüdseite. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus West, nur im Süden ist der Wind schwächer. Frühtemperaturen 5 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 18 Grad.

[Zum Tag] Heute gibt’s wieder Präsenzunterricht für alle Schüler:innen: 15 Fragen zum Schulbeginn: "Die virusrobuste Schule ist unser Ziel".