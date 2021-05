An den Neubaulofts wird im Graumannviertel schon gebaut. Visualisierung: freeDIMENSIONS

Traun – Auf dem alten Graumann-Areal in der oberösterreichischen Stadt Traun wird ein neues Stadtviertel errichtet (DER STANDARD berichtete). Entwickler Hannes Horvath plant auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfabrik, das in den vergangenen Jahrzehnten vor allem kulturell genutzt wurde, mehrere Wohnobjekte sowie ein Gewerbegebäude namens "Graumann-Lofts". Der vierstöckige Neubau an der Bahnhofstraße soll "eine neue nachhaltige Art von Betreiberimmobilie" werden. Eine Ladenzeile wurde in den vergangenen Monaten abgebrochen, Ende Jänner starteten die Bauarbeiten. Im September 2022 sollen die Neubaulofts fertig sein.

Drei Meter Raumhöhe

Schon jetzt werden dafür Nutzer gesucht. Kürzlich startete man mit dem "Community-Building" für die rund 30 Lofts mit Größen von jeweils etwas mehr als 50 Quadratmetern und einer Raumhöhe von drei Metern. Um den Aufbau der Community kümmert sich Lucia Schramm-Kaineder, die zuvor schon ein Coworking-Projekt in der Tabakfabrik Linz betreute. In Traun werden Selbstständige, Kreative, Künstler und Gewerbetreibende aller Art gesucht, vieles sei möglich, sagt sie dem STANDARD: "Von Büro über Atelier bis hin zu Tanzstudio oder Friseurgeschäft" könne man in den Neubaulofts alles unterbringen. Wer sich frühzeitig melde, könne außerdem noch beim Innenausbau und bei der Gestaltung der Gemeinschaftsflächen mitreden.

Allerdings: Die Mietpreise stehen noch länger nicht fest. Das ist für die Community-Beauftragte eine große Herausforderung, denn die Frage nach der Miete stellt sich für viele natürlich als Erstes. Auch Horvath ist klar, dass er diese Infos bald wird liefern müssen, aber er will hier eben etwas Neues ausprobieren. Horvath ist auch Juryvorsitzender beim Immobilienpreis Fiabci Prix d’Excellence Austria, mit dem "herausragende österreichische Immobilienprojekte" gewürdigt werden. Da liegt die Latte natürlich gleich etwas höher als bei anderen.

"Wir fragen die Leute, was sie brauchen"

In der ersten Phase des Community-Buildings will er nun vorerst einmal Interessenten finden, "ohne sie frühzeitig an die Immobilie zu binden. Wir fragen die Leute zunächst einmal, was sie brauchen." Motto: "Mach dir deine Immobilie selber." Ausgehend von einer Grundmiete von rund zehn Euro je Quadratmeter wird dann, entsprechend der Gestaltung der Allgemeinbereiche und der gewünschten Services, am Ende der Mietpreis kalkuliert.

Einen ersten Vor-Ort-Termin auf der Baustelle gab es vor wenigen Tagen, am 7. Juni findet wieder einer statt. Schon davor, am 27. Mai – und dann immer am letzten Freitag im Monat –, haben Interessierte die Möglichkeit zu einem virtuellen Austausch. (mapu, 18.5.2021)