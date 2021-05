Peter Pilz vor dem – nicht mehr ganz aktuellem – "Zackzack"-Logo. Foto: Heribert Corn

Hier kommen die Mediennews von heute:

"Exxpress" gegen "Zackzack": Peter Pilz über Klagsrisiken und Anteilsverkauf – Pilz-Plattform muss nicht für 900.000 Euro auf oe24.at widerrufen – Veröffentlichungsbegehren Glatz-Kremsners rechtskräftig abgewiesen

Neue Netflix-Serie: "Halston" zwischen Kunst und Geschäft – : Kleider, Disco und KokainEwan McGregor spielt den amerikanischen Kultmodeschöpfer – Abrufbar bei Netflix

"Werbesendungen im ORF": Neos-Anfrage an Ministerin Schramböck wegen "Digital Austria"-Sendungen im ORF – Mediensprecherin Brandstötter will wissen, wer die Sendungen in Auftrag gegeben hat, wie hoch die Kosten waren und wer die Ausstrahlung genehmigt hat

TV-Tagebuch: Ermittlungen gegen Kurz: Neuwahl? "Die braucht kein Mensch" – Die Chefinnen der Oppositionsparteien träumen in TV-Interviews von einer ÖVP ohne Sebastian Kurz

Filmgeschäft: Amazon könnte berühmtes Hollywood-Studio MGM kaufen – Der Zukauf des Studios hinter James Bond oder Ben Hur wäre für Amazon ein wichtiger Meilenstein

Politischer Aschermittwoch: OGH bestätigt Urteil gegen Fellner – "Österreich"-Herausgeber hatte über Veranstaltung in "Adolf-Hitler-Halle" gescherzt – FPÖ klagte

Journalistische Inhalte: "Facebook News" in Deutschland gestartet: Kooperation mit 35 VerlagenMedienhäuser werden für die Verlinkung von Inhalten bezahlt

Mit Sisi in Bayern: Netflix sucht 3.000 Komparsen für neue Serie – Netflix dreht neue eine Serie und sucht Komparsen, die als Hofdamen, Herzöge oder Bürger in historische Kostüme schlüpfen

Apple TV: The Me You Can't See": Erster Trailer für Doku-Serie von Oprah Winfrey und Prinz Harry – Themen zur psychischen Gesundheit werden behandelt – Auch Lady Gaga und Glenn Close mit dabei

Miniserie: "Doktor Ballouz" ordiniert in der ZDF-Mediathek – Sechsteilige Serie rund um eine Klinik in der Uckermark abrufbar – In Wien lebender Georgier Merab Ninidze als empathischer Chefarzt

Switchlist: Gefährliche Liebschaften, Wie krank ist Homo-Heilung? Universum" mit G’schichten aus dem Wiener Prater und das erste Song-Contest-Semifinale – TV-Tipps für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.