In der U-Bahn, im Bett, in der Hängematte im Garten: Welcher ist Ihr liebster Leseort?

Sieht zugegebenermaßen nicht sehr bequem aus, dafür aber schön hell. Foto: getttyimages/istockfoto/Halfpoint

Wenn man über das derzeitige Wetter etwas Nettes sagen kann, dann das: Es ist das perfekte Lesewetter. Was gibt es Besseres, als sich bei grauverhangenem Himmel drinnen mit einem guten Buch zu verkriechen? Und da – in den eigenen vier Wänden – hat man den perfekten Leseplatz schon längst identifiziert. Langgestreckt am Sofa, behaglich im Ohrensessel oder auf dem Fauteuil, am Küchentisch mit einem Kaffee oder einfach gut zugedeckt im Bett.

Mittlerweile gibt es auch wieder die Option, mit dem Buch im Lieblingskaffeehaus zu sitzen. Und wenn das Wetter wieder nach draußen einlädt, erweitert sich die Auswahlmöglichkeiten an Leseplätzen gleich um ein Vielfaches: am Balkon, im Garten auf der Liege, auf der Lieblingsparkbank oder am Hochstand entlang der Spazierroute.

Welcher ist Ihr liebster Leseplatz?

Und was zeichnet ihn aus? Wie variiert der Lieblingsplatz mit den Jahreszeiten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 20.5.2021)