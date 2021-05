PRO: Schutz der Jungen hilft allen

von Irene Brickner

Das Coronavirus hat eine globale Gesundheitskrise unvorhergesehenen Ausmaßes ausgelöst. Das hängt in nicht unbeträchtlichem Ausmaß damit zusammen, dass der Erreger, als er um sich zu greifen begann, völlig neu war. Niemand hatte Antikörper – niemand war geschützt.

Das ändert sich jetzt, aber nur langsam. Zwar haben immer mehr Menschen eine Infektion überstanden, und immer mehr Menschen werden geimpft – doch leider nur in den reichen Teilen der Welt. In ärmeren Regionen hat das Virus nach wie vor das Potenzial, sich massiv zu verbreiten – in Infektionswellen, die leicht von einem Land ins andere schwappen.

Auch in privilegierteren Gegenden sind die Ungeschützten gefährdet – unter ihnen bisher fast alle Kinder. Das gilt es zu ändern, durch möglichst viele Impfungen hier wie dort, auch von unter 16-Jährigen, sobald das möglich ist.

Denn anders als lange behauptet sind Kinder ähnlich infektiös wie Erwachsene. Sind sie positiv, geben sie das Virus weiter. Hinzu kommt, dass viele Kinder, die an Covid-19 erkrankt waren, auch noch Monate danach an Spätfolgen leiden. Kopfweh, Konzentrationsstörungen, Erschöpfungszustände und andere Symptome von Long Covid treffen mehr als zehn Prozent, und zwar auch nach ursprünglich leichten Verläufen.

Das sollte man den Jungen und Jüngsten ersparen. Ihr Schutz durch die Impfung ist weit höher zu werten als das Risiko höchst seltener ernsthafter Nebenwirkungen.(Irene Brickner, 28.5.2021)