[Inland] Norbert Hofer tritt als Parteichef der FPÖ zurück.

[Kommentare] Führungswechsel in der FPÖ: Berechenbare Radikalität.

[Live] Hier geht es zum heutigen Coronavirus Tagesüberblick

[Wirtschaft] Größter Preissprung seit zehn Jahren: Kehrt die Inflation zurück?

[Maria Sterkl aus Jerusalem] Israels langer Weg zu einer neuen Regierung.

[Podcast] Tiroler Testskandal: Die Drahtzieher des dubiosen Millionendeals.

[Einreisebeschränkungen] Wie Österreicher:innen derzeit verreisen können.

[Wissenschaft] Die Exzellenzinitiative ist die erste große Aufgabe des neuen Präsidenten des Wissenschaftsfonds FWF Christof Gattringer. Wir haben mit ihm gesprochen:

[Mitreden] Hattet ihr schon einmal davor Angst, zur Arbeit zu gehen?

[Wetter] Oft geht es sonnig durch den Tag. Mit der starken Sonneneinstrahlung bilden sich zwar über Mittag und am Nachmittag neuerlich Quellwolken, doch diese bleiben in den meisten Fällen harmlos. Am ehesten sind im Bereich der Tauern sowie über den Bergen Westösterreichs lokale Schauer- oder Gewitterentwicklungen möglich. Bis 26 Grad.

[Zum Tag] Heute ist International Sex Workers’ Day. Das ist ein inoffizieller Gedenktag, der an die Diskriminierung von Prostituierten und deren oftmals ausbeuterische Lebens- und Arbeitsbedingungen erinnert.