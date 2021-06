Erstmals erscheint der Guide in Magazinform mit Steirereck und Döllerer an der Spitze. Das Restaurant Weiß in Bregenz ist Aufsteiger des Jahres.

Reinanke mit Erdäpfelflan, Curry und Bittersalat aus dem Restaurant Steirereck in Wien Foto: Steirereck

Seit 1990 erscheint der A-la-Carte-Guide mit den besten Adressen zum Essen in Österreich. Nach einem halben Jahr Stillstand in der Gastronomie ist auch beim Guide die Metamorphose vollzogen: Der Guide erscheint erstmals in Magazinform, ist nach Orten alphabetisch geordnet, so dass sich Reisen leichter planen lassen, online wurde um Filteroptionen erweitert, und die besten 100 Restaurants werden im Detail besprochen.

Seit Jahrzehnten gilt das Magazin "A la Carte" als die Lektüre, die angenehm unaufgeregt, untermauert mit Fachwissen und Gastronomie-Kenntnis Wissen vermittelt. Im Guide handelt es sich dabei um Wissen über die besten Restaurants des Landes, die Menschen dahinter, das Essen darin und die Weine, die im Keller auf den richtigen Gast warten.

Für die Bewertung der besten Restaurants und Küchenchefs des Landes gilt das bewährte System von maximal 5 Sternen, 3 Flaschen und in der Summe maximal 100 zu vergebenden Punkten.

Unangefochtene Nummer 1

Andreas Döllerer wurde für seine Cuisine Alpine mit 99 Punkten im "A-la-Carte"-Guide ausgezeichnet Foto: Döllerer

An der Spitze der besten Restaurants des Landes stehen mit einem Punktestand von 99 Punkten ex aequo das Restaurant Steirereck im Stadtpark von Heinz und Birgit Reitbauer, sowie das Restaurant Döllerer im salzburgerischen Golling von Andreas Döllerer.

Döllerer liegt damit gleich auf mit Birgit und Heinz Reitbauer, die für ihr Restaurant Steirereck im Stadtpark ebenso 99 Punkte bekamen Foto: Philipp Horak

Aufsteiger des Jahres

In dieser Kategorie punktet der junge Niederösterreicher Max Natmessnig, der der Küche des "Rote Wand Chef’s Table" in Lech am Arlberg vorsteht. Natmessnig kochte davor in berühmten Häusern wie bei Sergio Herman, dem einzigen Koch, der außerhalb Frankreichs jemals die Höchstbewertung des Gault&Millau-Guides erhalten hatte, oder bei César Ramirez im Chef’s Table at Brooklyn Fare in New York. Nun bereitet Natmessnig Saibling vom Arlberg und Carabinero aus Spanien in der "Roten Wand" zu. Seine Küche wurde für den aktuellen "A-la- Carte"-Guide on 96 auf 98 Punkte aufgewertet.

Newcomer 2021

Als die neuen Glanzlichter am Platz gelten Milena Broger und ihr Lebensgefährt Erik Pedersen. Sie wollten ihr Restaurant Weiss in Bregenz ziemlich genau an dem Tag eröffnen, als das gesamte Land im März 2020 in den ersten Lockdown ging.

Milena Broger und Erik Pedersen sind die Newcomer 2021

Nun gibt es sie wieder zu verkosten die Küche die asiatische, skandinavische und regionale Elemente miteinander vereint. Das war dem Guide für 2021 eine Bewertung von 84 und drei Sterne wert. (niw, 4.6.2021)

Der "A-la-Carte"-Guide ist ab 4.6. für acht Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich. Online ist er ab 15.6. einsehbar. www.alacarte.at





Die besten Restaurants im "A-la-Carte-Guide" 2021 mit 5-Stern-Bewertung:



99 Punkte

Andreas Döllerer, Döllerer’s Genießerrestaurant, Golling

Heinz Reitbauer, Steirereck, Wien

98 Punkte

Konstantin Filippou, Konstantin Filippou, Wien

Thomas Dorfer, Landhaus Bacher, Mautern

Max Natmessnig, Rote Wand Chef’s Table, Lech am Arlberg

Silvio Nickol, Silvio Nickol, Wien

97 Punkte

Rudolf Obauer, Obauer, Werfen

Benjamin Parth, Yscla-Stüva, Ischgl

96 Punkte

Juan Amador, Amador, Wien

Richard Rauch, Geschwister Rauch, Bad Gleichenberg

Andreas Senn, Christian Geisler, Senns.Restaurant, Salzburg

Alain Weissgerber, Christoph Mandl, Taubenkobel, Schützen am Gebirge

95 Punkte

Christian Rescher, Gourmetrestaurant Aurelio’s, Lech am Arlberg

Lukas Nagl, Stefan Brunnmayr, Bootshaus, Traunkirchen

Matthias Schütz, Griggeler Stuba, Lech am Arlberg

Martin Klein, Ikarus, Salzburg

Markus und Lukas Mraz, Mraz & Sohn, Wien

Martin Sieberer, Paznauner Stube, Ischgl