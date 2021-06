Was wächst derzeit in Ihrem Garten? Welche Arbeiten stehen aktuell an?

In welchen Farben blühen bei Ihnen die Pfingstrosen? Foto: getttyimages/istockfoto/Birute Vijeikiene

In den Gärten und auf den Terassen des Landes ist endlich der Frühsommer eingezogen. Nach den verregneten Wochen und dem viel zu kalten Frühling lässt sich nun endlich über längere Zeit die Sonne blicken. Auch die Pflanzenwelt freut das. Die ersten Walderdbeeren reifen, Pfingstrosen blühen pink und rosa, und auch das Kräuterbeet zeigt, was es kann:

Natürlich fällt aber auch im Juni reichlich Arbeit im Garten an. Die einen geizen jetzt ihre Tomaten aus, die anderen säen Salat oder pflanzen den Lauch aus. In den einen Gärten wird Unkraut gejätet und Pflanzenjauche angesetzt, in anderen werden Gartenwege verlegt und der Flieder ausgeputzt.

Wie sieht es gerade in Ihrem Garten aus?

Was pflanzen Sie, was ernten Sie, was stutzen Sie derzeit in Ihrem Garten? Welche Arbeiten stehen an? Welche Projekte haben Sie sich vorgenommen? Haben Sie Fragen an die STANDARD-Gartencommunity? Stellen Sie sie im Forum! (aan, 10.6.2021)