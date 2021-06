Profifußballerinnen verdienen nur einen Bruchteil von dem, was Profifußballer bekommen. Foto: imago

Im Profifußball klaffen die Gehälter bei Männern und Frauen exorbitant auseinander. Während die Profifußballer sich auf ihren Sport konzentrieren können, sind die Profifußballerinnen meist noch in Brotjobs verhaftet, weil der Fußballsport kaum zum Leben reichen würde.

Jonas Puck, Leiter des Instituts für International Business an der WU sowie als Vizepräsident des Wiener Fußballklubs First Vienna FC für den Frauenfußball in der zweiten Bundesliga zuständig, hat in einem interdisziplinären Forschungsprojekt weltweit Fußballvereine beider Geschlechter und deren Gehälter unter die Lupe genommen. Das bisherige Fazit der noch laufenden Studie: Männliche Fußballspieler verdienen 50- bis 200-mal mehr als die Fußballspielerinnen derselben Liga – je höher die Liga, desto größer wird der Gender-Pay-Gap. "An der absoluten Spitze finden sich einige wenige Frauen, die gut vom Profifußball leben können – sie verdienen derzeit wohl maximal 400.000 Euro im Jahr", sagt Puck.

Er schätzt, dass es weltweit nicht mehr als 50 Profifußballerinnen gibt, die mehr als 300.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Bei den Männern sind unter den Fußballstars allerdings exorbitante Summen möglich – die auch innerhalb der Männerkohorte beachtlich herausstechen. Cristiano Ronaldo macht laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" bei Juventus Turin in der Saison 2020/21 98,61 Millionen Euro (59 Millionen Euro Gehalt, 39,61 Millionen Euro Werbeeinnahmen), Lionel Messi beim FC Barcelona sogar 106,19 Millionen Euro (77,54 Millionen Euro Gehalt, 28,66 Millionen Euro Werbeeinnahmen).

Profifußball: Frauen arbeiten, Männer verdienen

Tatsache ist: Frauen können auch in der ersten Bundesliga nicht vom Fußball leben. In Österreich erhält die große Mehrheit der Fußballerinnen in der ersten Liga nicht mehr als unglaubliche 500 bis 600 Euro brutto im Monat, die Männer dagegen liegen im Schnitt inklusive Prämien erheblich über 10.000 Euro. In Deutschland verdienen die Frauen in der ersten Bundesliga zwar 43.000 Euro im Jahresgehaltsschnitt (Zahl von 2018, Anm.), die Männer aber ein Vielfaches: Beim FC Paderborn etwa ist es mit 420.000 Euro im Schnitt das Zehnfache über alle Kaderspieler hinweg, beim FC Bayern München dagegen sind es 8,12 Millionen Euro Jahresgehalt – Bayern-Star Robert Lewandowski verdient in der aktuellen Saison 19,5 Millionen Euro. (Martina Ernst, 10.6.2021)