"Es geschieht immer dann, wenn du am wenigsten damit rechnest": Was sind die nervigsten Aussagen, die Sie als Single bereits gehört haben?

"Hast du schon einmal dieses Onlinedaten probiert?" Foto: getttyimages/istockfoto/fizkes

Die einen sind in Beziehungen, die anderen eben single, jeder lebt sein Leben. So weit, so gut. Und egal ob man als Single auf der Suche nach der Liebe ist oder mit dem Status quo ganz zufrieden: Es wird immer die Menschen geben, die es immer wieder schaffen, einen mit übergriffigen, dummen oder einfach komplett unnötigen Sprüchen und Fragen auf die Palme zu bringen. Denn niemand, wirklich niemand nimmt als Single gerne am Familienfest, in der Betriebsküche, am Hausflur im Gespräch mit der Nachbarin oder beim Kennenlernen auf der Party zu einem der folgenden Sager Stellung:



"Warum bist du eigentlich Single?" – "Was gibt's Neues in der Liebe?" – "Du bist wahrscheinlich zu wählerisch / zu oberflächlich / zu arrogant."

Hält man dabei ein Baby, folgt unausweichlich die Aussage: "Naaaa, das steht dir aber gut!?" Und natürlich darf auch der Klassiker nicht fehlen: "Jeder Topf findet seinen Deckel."

Welche Sprüche haben Sie als Single schon zu oft gehört?

Warum nerven sie so? Machen Sie Ihrem Ärger gemeinsam im Forum Luft! (aan, 11.6.2021)