Liebe Leserin, lieber Leser,

Mit dem Sommer und dem Zurückdrängen der Covid-19-Pandemie tauchen auch wieder deutlich mehr E-Scooter im öffentlichen Raum auf. In einem Hintergrundartikel gehen wir der Frage nach, wie es in dieser Hinsicht derzeit in Wien aussieht. Außerdem geht es heute noch um Android 12, also die nächste Generation von Googles Betriebssystem, und dann gibt es auch noch einen Bericht über eine kommende Smartwatch. Von Facebook. Mit zwei Kameras...

Viel Vergnügen beim Lesen!

4.000 E-Scooter befahren aktuell Wiens Straßen

Privacy-Albtraum oder ganz neue Möglichkeiten? Facebook arbeitet an Smartwatch mit zwei Kameras

Android 12: Zweite Beta bringt weiteren Schwall an Privacy-Verbesserungen und mehr "Material You"

Mehr als die Hälfte des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung bei Facebook

Microsoft schließt gleich sieben Zero-Day-Lücken bei Windows

E-Sports Spring Finals 2021 mit Public Viewing in Wien

Facebook-Beschäftigte dürfen künftig permanent mobil arbeiten