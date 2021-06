Macbeth (Luca Salsi) und Lady Macbeth (Anna Netrebko) glücklich, knapp bevor der Wahnsinn ausbricht. Pöhn

Die blutige Aufstieg-und-Fall-Geschichte eines ehrgeizigen Pärchens, Verdis "Macbeth", erreicht die Wiener Staatsoper in einer minimalistischen Version. Das Liebesduo des Grauens, also Lady Macbeth und ihr Objekt der Manipulation, müssen ihren Weg von mörderischen Machtfantasien bis hin zum Wahn in dunklem Ambiente beschreiten. Regisseur Barrie Kosky lässt in dieser aus Zürich kommenden Produktion im Haus am Ring, wo er in der kommenden Saison den Mozart-Da-Ponte-Zyklus startet, die Bühne nahezu leer. Zwei Stühle, ein paar Raben, deren Federn Blut bedeuten, und zwei wannenartige Leuchtkörper reichen. Nur links und rechts markieren Lämpchen diesen gleichsam trichterartig in die Unendlichkeit ragenden Tunnel.

Vieldeutig und düster

Es ist ein konzentrierter, vieldeutiger "Macbeth" abseits des Schrillen. Nur jene Gruppe nackter Kreaturen, die Macbeth bisweilen umgarnen und beim Umpositionieren etwas beiläufig bewegt wirken, muten wie ein seltsamer und nicht immer zwingender Kontrapunkt an. Durch die Unsichtbarkeit und nur Hörbarkeit mancher Figuren (und fast durchgehend auch des guten Chores) erlangt die Vermutung, alles spiele sich in den Köpfen der Hauptfiguren ab, zusätzliche Nahrung.

In der Bankett-Szene bleibt der ermordete Banco (tadellos Roberto Tagliavini) unsichtbar und wird zu Macbeths Wahnvorstellung. Luca Salsi ist als Macbeth ein packender Unberechenbarer. Von Anbeginn plagen ihn Ängste und Ungewissheit. In einem Meer zugeworfener bunter Papierschlangen findet er für Sekunden Heiterkeit. Fast animalisch mutet aber sein Drang nach Macht durch Mord an. Macbeth ist bei Salsi, der vor rauen Tönen nicht zurückschreckt, eine wankelmütige multiple Persönlichkeit, die von einer eiskalten Lady angestachelt wird.

Auch Wahrhaftigkeit

Anna Netrebko meistert die irrwitzige Partie bravourös. Sie hat in den Höhen und in den Tiefen Charakter, ihr Schönklang wirkt bei diesem vokalen Grenzgang fast zur Gänze ungefährdet. Zum Finale hin steigert sie sich aber noch, was Wahrhaftigkeit der Rolle anbelangt. Sie findet also auch vokal zu einer Mischung aus virtuoser Lyrik und bitterer Schärfe. Es ist das imposante, intime Porträt eines Wahnsinns, dessen Zeugen ein Arzt (Ilja Kazakov) und die Kammerfrau werden (Aurora Marthens).

Der Musikdirektor der Wiener Staatsoper, Philippe Jordan, versucht die Farbvielfalt dieser dramatischen Musik zu betonen. Da sind Wucht und Düsternis im Stil des Staatsopernorchesters. In der Ausgewogenheit des Zugangs geht aber vielleicht etwas an Schattierung verloren. Manches klingt ein wenig zu straff, und der klangsinnliche Aspekt kommt nicht vollends zur Geltung. Sängerfreundlich war es jedenfalls, wovon auch Macduff (Freddie De Tommaso) und Malcolm (Carlos Osuna) profitierten. (Ljubiša Tošić, 11.6.2021)