Neben "Marvel's Guardians of the Galaxy" gab es noch umfangreiche Informationen zu weiteren Spiele-Reihen aus dem Hause Square Enix. Foto: Square Enix

Das Entwicklerstudio Square Enix sparte auf der E3 nicht mit neuen Informationen zu seinen weiteren Veröffentlichungen im kommenden und nächsten Jahr. Dabei dürfen sich Fans der Final Fantasy-, Life is Strange-, und Nier-Reihen auf neuen und alten Spielspaß freuen.

"Final Fantasy Stranger Paradise" vorgestellt

Eine Präsentation von Square Enix ist mittlerweile kaum vorstellbar ohne Neuigkeiten zur Final Fantasy-Serie. Auf der E3 konnten sich die Fans gleich doppelt freuen. Zum einen präsentierte man ein neues Game mit dem Namen Stranger of Paradise. Dabei soll es sich um ein Actionspiel handeln. Die Geschichte handelt von drei Helden die versuchen das Chaos zu vernichten, nachdem sich die Pforten des Chaos-Schreins geöffnet haben. Die Entwickler sprechen von einer Welt voller Dark Fantasy-Elemente mit actionreichen Kämpfen. Vergleiche zu Dark Souls rufen sich dabei ins Gedächtnis. Das Spiel soll 2022 neben der PS5 auch für PS4, One, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

FINAL FANTASY

Neuer Glanz für "Final Fantasy 1-6"

Zum Anderen stellte Square Enix unter dem Namen Final Fantasy Pixel Remaster die Wiederaufbereitung etlicher Klassiker der Franchise vor. Exakt handelt es sich um die Teile 1 bis 6, die einen neuen Glanz in 2D-Optik bekommen sollen. Jedoch ist noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt. Fixiert ist lediglich, dass die neuen alten Teile auf Steam und für die mobilen Plattformen Android und iOS erscheinen werden.

Square Enix

"Life is Strange" ab 10. September

Ebenfalls können sich Fans der Life is Strange -Serie auf neue Inhalte freuen. In Life is Strange: True Colors dreht es sich ein weiteres Mal um die Protagonistin Alex, die dieses Mal mit einer Superfähigkeit ausgestattet ist. Diese lautet, Emotionen sehen und gleichzeitig Gedanken ihrer Mitmenschen lesen zu können.

Der neueste Teil der Reihe soll auch eine Open World für die Spieler aufbieten. In einem vierminütigen Gameplay-Trailer erklären die Entwickler genauer, welche Folgen die Empathie-Superkraft haben wird. Das Spiel wird am 10. September dieses Jahres erscheinen und auf allen gängigen Plattformen erhältlich sein.

IGN

Neuigkeiten zu "Babylon's Fall"

Knapp drei Jahre dauerte es, damit die Interessierten von Babylon's Fall Neuigkeiten über das Actionsspiel aus dem Haus der Entwickler von Platinum Games erhalten. Auf der E3 nutzte Square Enix die Gelegenheit und versorgte die Fans mit neuen Informationen.

Das Spiel kann mit einer Gruppe aus bis zu vier Spielern bestritten werden und auch noch nach der Veröffentlichung sollen weitere Spielmodi folgen. Noch im Laufe des Kalenderjahres 2021 will man mehr verraten. Für den geschlossenen Beta-Test können sich Interessierte bereits registrieren.

Square Enix

"Black Panther" ab August

Neben Guardians of the Galaxy folgt noch ein weiterer Titel aus dem Comichelden-Universum. Dabei bekommen die Spieler die Möglichkeit in das Herz des Wakanda-Universums vorzudringen und als Black Panther Abenteuer zu bestreiten. Die Erweiterung wird kostenlos und ab August verfügbar sein.

Square Enix

"Legend of Mana" bereits im Juni

Es war nur eine kurze Übersicht, dennoch werden sich Fans von Legend of Mana freuen können. Denn das Spiel bekommt eine komplette grafische Überarbeitung und soll bereits am 24. Juni erscheinen. Verfügbar soll es für die PS4, Switch und auf Steam ab diesem Zeitpunkt sein.

IGN

Mobile Ableger

Der Videospielmarkt ist ohne mobilen Markt für Spieleentwickler nicht mehr denkbar. So präsentierte auch Square Enix gleich zwei bekannte Spieleserien für den mobilen Markt. Anfang des Jahres erschien erst Hitman 3, jetzt folgt bereits eine mobile Version. Hitman Sniper: The Shadows soll ebenso noch in diesem Jahr erscheinen.

Square Enix

"Nier" wird mobile

Aber auch die Nier-Serie erhält einen mobilen Ableger. Ein Trailer von knapp 14 Sekunden kündigt diesen Schritt an, ein exaktes Veröffentlichungsdatum ist jedoch noch nicht bekannt. Jedoch besteht das Angebot, sich vorab für das Spiel zu registrieren und somit einige Goodies zu erhalten.

Square Enix

(red, 14.06.2021)