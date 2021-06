Tagesüberblick Coronavirus

12.062 Postings

Intervalle zwischen Corona-Erst- und -Zweitimpfungen werden wieder verkürzt

Kurz will, dass die Quarantänepflicht in der EU wegfällt. Die Impfbereitschaft der Österreicher liegt stabil bei 71 Prozent. Die Ampelkommission verkündet am Donnerstag die neue Schaltung. Die Corona-News im Überblick