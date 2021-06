Der Marktanteil lag in Hälfte zwei bei 55 Prozent und somit höher als beim Match gegen Nordmazedonien. 95.036 schauten via Livestream zu

Stefan Lainer hatte gegen Georginio Wijnaldum das Nachsehen. Foto: APA/AFP/POOL/DEAN MOUHTAROPOULOS

Wien – Das Interesse am EM-Spiel Niederlande – Österreich war höher als beim Auftaktspiel gegen Nordmazedonien: Bis zu 1,603 Millionen ließen sich das zweite Antreten des Nationalteams bei der EURO 2020 nicht entgehen, im Schnitt verfolgten die zweite Halbzeit 1,543 Millionen bei 55 Prozent Marktanteil (und 65 bzw. 72 Prozent MA in den jungen Zielgruppen), teilte der ORF in einer Aussendung mit. In den ersten 45 Minuten waren durchschnittlich 1,49 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 48 Prozent.

Damit war dieses Match die meistgesehene ORF-Fußball-Übertragung seit dem WM-Finale 2018. Die erste Woche der EURO sahen bisher (weitester Seherkreis) 4,705 Millionen Fußballfans im ORF, das sind 62 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Der Live-Stream der ersten Halbzeit des Spiels Niederlande – Österreich erzielte laut ORF eine Durchschnittsreichweite von 95.036 und ist damit der reichweitenstärkste ORF-Sport-Live-Stream seit Beginn der Online-Bewegtbild-Messung durch die AGTT. (red, 18.6.2021)