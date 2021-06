Bohnensuppe mit Geselchtem

Zutaten

250 g Wachtelbohnen

250 g Kidneybohnen

250 g Geselchtes

1 weiße Zwiebel

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen, klein gehackt

1 kleines Stück Ingwer, geschält, klein geschnitten (zirka ein Teelöffel)

2 EL Schmalz

1 l Suppe (Rind, Hendl oder Schwein)

2 EL Mehl

1 EL Paprikapulver, edelsüß

Salz, Pfeffer, Majoran, Lorbeer

Zubereitung

Bohnen über Nacht in sehr viel Wasser einweichen. Abwässern. Das Geselchte teilen. Bohnen getrennt in gesalzenem Wasser und mit Geselchtem kernig köcheln. Bohnen abseihen und das Wasser aufheben. Geselchtes in ca. 1 cm große Stücke schneiden. Zwiebeln klein schneiden und in Schmalz glasig schwitzen. Knoblauch und Ingwer beifügen, kurz mitrösten.

Paprika rein, einmal gut durchmischen und mit Suppe aufgießen, Majoran, Lorbeer und Pfeffer beifügen und 25 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen.

Bohnen und Geselchtes in den Topf geben und eventuell nachschmecken. Sollte die Masse zu dickflüssig sein, kann etwas Bohnenwasser dazugegeben werden. Das restliche ausgekühlte Bohnenwasser kann man zum Kräutergießen verwenden, Salbei und Rosmarin bevorzugt.