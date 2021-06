Delta-Variante, Inzidenzzahlen, Einreisebestimmungen: Was beunruhigt Sie vor Urlaubsantritt? Oder sind Sie ganz unbesorgt?

Die Saison des Schwitzens ist angebrochen, auf dem Weg zur Arbeit im übervollen Bus, am Arbeitsplatz, im Homeoffice, es gibt kein Entrinnen. Doch glücklicherweise wartet am nahen Horizont der bereits gebuchte Urlaub, im Kalender streicht man schon die Tage durch. Nicht mehr lange, dann liegt man am wohlverdienten Urlaubsstrand und genießt die erfrischende Meeresbrise.

Alles so weit perfekt also. Und doch werden manche die eine oder andere Sorge im Hinterkopf nicht los, verfolgen leicht nervös die Nachrichtenlage, den Impffortschritt daheim und am Urlaubsort, schließen Versicherungen ab und recherchieren die Corona-Richtlinien vor Ort. Denn die Pandemie ist leider noch nicht vorbei, und als Draufgabe sorgt die Delta-Variante für Beunruhigung. Lissabon wurde wegen deren besorgniserregender Ausbreitung erst kürzlich für rund zwei Tage abgeriegelt.

Haben Sie Sicherheitsbedenken im Gepäck?

Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen – und auf worauf Sie vor Ort achten? Welche Corona-Regeln gelten an Ihrem Urlaubsort? Sind Sie insgesamt eher zuversichtlich oder besorgt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 22.6.2021)